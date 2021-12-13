Скандалы и мошенничество: четыре знака зодиака столкнутся с проблемами 13-19 декабря
Дев ожидают скандалы, а у Тельцов возможны обострения в отношениях с близкими людьми. Недобрые люди могут воспользоваться добротой Рыб, поэтому им следует быть внимательными, а Львам будет скучно на этой неделе.
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Телец
Возможно обострение в отношениях с ближайшими людьми. И не только потому, что они будут какими-то не такими, вы тоже иногда перебарщиваете и слишком сильно заботитесь о них, задавливая своей любовью и вниманием.
Лев
Вам будет очень скучно на этой неделе, вы просто выполняете свои функции – и не больше. И возникают мысли о том, действительно ли вы занимаетесь именно тем, стоит ли вам поискать что-то более интересное и продуктивное.
Дева
Появляются острые углы, могут быть скандалы и вообще общение на достаточно высоких тонах, вы будете стараться всеми силами обходить других и побеждать, не подбирая слова и средства.
Рыбы
Вы сейчас склонны к разным благотворительным поступкам, но недобрые люди могут воспользоваться вашей добротой и обмануть вас. Поэтому будьте очень внимательны и смотрите, кому вы даете деньги.
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