Скандалы и мошенничество: четыре знака зодиака столкнутся с проблемами 13-19 декабря

Дев ожидают скандалы, а у Тельцов возможны обострения в отношениях с близкими людьми. Недобрые люди могут воспользоваться добротой Рыб, поэтому им следует быть внимательными, а Львам будет скучно на этой неделе.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро на 13-19 декабря. Детальнее читайте дальше.

Телец

Возможно обострение в отношениях с ближайшими людьми. И не только потому, что они будут какими-то не такими, вы тоже иногда перебарщиваете и слишком сильно заботитесь о них, задавливая своей любовью и вниманием.

Лев

Вам будет очень скучно на этой неделе, вы просто выполняете свои функции – и не больше. И возникают мысли о том, действительно ли вы занимаетесь именно тем, стоит ли вам поискать что-то более интересное и продуктивное.

Видео дня

Дева

Появляются острые углы, могут быть скандалы и вообще общение на достаточно высоких тонах, вы будете стараться всеми силами обходить других и побеждать, не подбирая слова и средства.

Рыбы

Вы сейчас склонны к разным благотворительным поступкам, но недобрые люди могут воспользоваться вашей добротой и обмануть вас. Поэтому будьте очень внимательны и смотрите, кому вы даете деньги.

Как сообщал OBOZREVATEL: