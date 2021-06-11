Шесть знаков зодиака ждут серьезные испытания в июне: названы опасные даты

Шесть знаков зодиака в июне 2021 года могут столкнуться с серьезными испытаниями. Овнов, Раков, Весов, Скорпионов, Козерогов и Водолеев неприятности способны выбить из колеи, но избежать неприятностей можно, проявив терпение и рассудительность.

Известный ясновидящий и астролог Хаял Алекперов в эксклюзивном гороскопе для OBOZREVATEL посоветовал им держать эмоции под контролем. Не стоит также торопиться с принятием важных решений, способных повлиять на дальнейшую жизнь.

Овен

Представителям этого знака зодиака грозят конфликты с окружающими, сдерживать гнев порой может быть очень трудно, но нужно не забывать о последствиях. Чтобы успокоиться, переключайтесь на другие задачи или отдыхайте.

Рак

Легкомысленное отношение к здоровью даст о себе знать в самый неподходящий момент, возможно обострение хронических заболеваний. Лучше вовремя обращайтесь к врачу и будьте внимательны к своему организму.

Весы

Дела пойдут не так, как вы планировали – на пути может возникнуть много преград, но это будет сигналом, что нужно остановиться и переосмыслить свой выбор. Возможно, судьба готовит вам более выгодные возможности, которые вы еще не увидели.

Скорпион

Критика и замечания по отношению к другим могут сыграть с вами плохую шутку. Возможны ссоры и большие скандалы, постарайтесь успокоиться и не принимать поспешных решений.

Козерог

Упрямство может обернуться серьезными разбирательствами, о последствиях которых придется пожалеть. Переключите внимание на саморазвитие и исправление ошибок прошлого.

Водолей

Поспешные решения грозят финансовыми проблемами, есть большой риск сделать неправильный выбор. Слушайте советы близких людей, особенно, если они являются представителями земной стихии.

Астролог Юлия Погорельченко отметила, что особо опасными будут периоды холостой луны:

13.06.2021 14:16 – 13.06.2021 21:22;

15.06.2021 20:27 – 16.06.2021 06:02;

18.06.2021 06:54 – 18.06.2021 11:54;

20.06.2021 13:52 – 20.06.2021 14:58;

22.06.2021 09:43 – 22.06.2021 15:55;

24.06.2021 05:09 – 24.06.2021 16:05;

26.06.2021 15:49 – 26.06.2021 17:08;

27.06.2021 22:07 – 28.06.2021 20:51;

30.06.2021 20:39 – 01.07.2021 04:21.

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