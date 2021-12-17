Шесть знаков зодиака среди женщин - настоящие модницы: они вызывают зависть у других

Некоторые представительницы зодиакального круга среди женщин отличаются особым умением красиво одеваться. Они легко ориентируются в брендах и знают, как создать неповторимый образ.

Астрологи издания Timesofindia отметили шесть знаков зодиака среди женщин, которые являются настоящими модницами, что часто вызывает зависть у других. Узнайте, кто есть в списке.

Рыбы

Уроженцы этого знака всегда будут следить за последними новинками моды. Они обожают юбки и высокие каблуки. Цвет их гардероба - коралловый.

Лев

Самоуверенным женщинам этого знака нравятся экстравагантные украшения, яркие узоры и блестки. Цвет их гардероба - фиолетовый.

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Овен

Рожденные под этим знаком очень любят украшения и много внимания уделяют акссесурам. Цвет их гардероба - красный.

Телец

Представительницы этого знака всегда одеваются в соответветсвии с модными тенденциями. Цвет их гардероба - зеленый.

Близнецы

Разговорчивые и веселые Близнецы предпочитают приглушенные оттенки и эстетику. Цвет их гардероба - пастельно-желтый.

Весы

Весы предпочитают роскошные ткани и обладают отличным вкусом. Их цвет гардероба - ярко-розовый.

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