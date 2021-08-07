Шесть знаков зодиака склонны к частым ссорам: могут устроить скандал на ровном месте
Существуют люди, которые склонны к негативу и показывают свою злость больше, чем другие. Они не умеют контролировать свои эмоции и быстро теряют терпение и спокойствие.
Эксперты по звездам издания Noovomoi выделили шесть самых конфликтных знаков зодиака. С ними тяжело найти общий язык и решить проблемы.
Телец
Представители этого знака очень вспыльчивы. Их может вывести из себя даже мелочь, например, как стоявшая не на месте чашка. Они легко провоцируются на конфликт и тяжело идут на компромисс.
Овен
Уроженцы этого знака быстро теряют терпение, когда кто-то делает что-то не так, как он. С таким знаком очень тяжело вступать в отношения, потому что он никогда не попросит прощения.
Весы
Справедливые Весы никогда не дадут себя в обиду. И если кто-то захочет задеть этот знак, получит хороший отпор с его стороны. Они будут до последнего скандалить, лишь бы отстоять свое мнение.
Скорпион
Рожденные под этим знаком очень серьезны и не допускают права на ошибку. Когда они злятся, могут испортить настроение всем и устроить огромный скандал.
Дева
Свою агрессию Дева может проявить, если рядом кто-то нарушит ее покой. Она в секунду станет злой и сможет много неприятного наговорить собеседнику.
Козерог
Этот знак может быстро стать раздраженным, если кто-то перейдет его личные границы. Им тяжело расслабиться, поэтому большинство времени они очень серьезны и собраны.
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