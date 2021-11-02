Шесть знаков зодиака очень 'холодны': они не умеют показывать свои эмоции

Есть люди, которые никогда не показывают свои истинные чувства и пытаются скрыть эмоции за "маской". Причин такого поведения может быть много, но в общении это часто становится проблемой.

Астрологи издания Yourtango назвали шесть представителей зодиакального круга, которые не умеют показывать свои эмоции. Узнайте, есть ли вы в списке.

Козерог

Когда представители знака чувствуют себя эмоционально истощенными, они отключаются от внешнего мира за миллисекунды. Козероги могут витать в своих мыслях и иногда идут на обман, если это им выгодно.

Водолей

Они производят впечатление угрюмых людей, но на самом деле это способ защиты. Им просто нужно, чтобы все думали, что их нельзя "задеть" и вывести из себя.

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Скорпион

Представителям знака не нужно много времени, чтобы "отключить" эмоции даже в стрессовой ситуации. Скорпионы всегда сохраняют спокойствие, даже если все идет не по плану.

Овен

Овны эмоционально нестабильны и считают, что сдерживание эмоций - лучший способ уберечь себя. Поэтому в беседе они кажутся "холодными" и часто игнорируют чувства окружающих.

Телец

Тельцы очень серьезно относятся к своему психическому здоровью и стараются сохранять спокойствие. Они восстанавливают равновесие, "закрываясь" от мира. В таком состоянии от них не добиться никаких эмоций.

Близнецы

Часто Близнецы закрываются, чтобы разобраться со своими проблемами и понять, что лучше для них. Их двойственная натура заставляет их во всем сомневаться.

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