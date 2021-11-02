Шесть знаков зодиака не умеют хранить тайны: с ними лучше не делиться сокровенным

Каждому важно иметь в своем окружении человека, которому можно доверять. Но все же не все умеют хранить тайны.

Астрологи издания Yourtango определили шесть знаков зодиака, с которыми лучше не делиться сокровенным. Узнайте, кто есть в списке.

Овен

Уроженцы этого знака не всегда понимают эмоциональные потребности других из-за своего безразличия. У них очень мало собственных секретов, поэтому они не могут представить, почему кто-то заботится о том, чтобы хранить личную информацию в тайне.

Близнецы

Общительные Близнецы хорошо говорят, внимательно слушают и знают, как сделать так, чтобы окружающим было комфортно в их присутствии. Они имеют склонность к сплетням, поэтому могут рассказать практически все о всех.

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Дева

Сдержанные и замкнутые Девы легко расскажут о чужих секретах кому-либо еще. Они будут терпеливо слушать, анализировать информацию, а затем очень подробно критиковать собеседника с другими.

Скорпион

Рожденные под этим знаком знают цену секретам, но они также могут быть расчетливыми. Скорпионы способны превратить чьи-то самые сокровенные тайны в материал для шантажа.

Стрелец

Стрельцы склонны говорить все, что у них на уме. В порыве эмоций они способны рассказать даже часть информации, которую обещали хранить в тайне.

Водолей

Представители этого знака могут пообещать хранить в секрете информацию. Но если обмен секретами поможет им достичь своих целей, они не будут молчать.

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