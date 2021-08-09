Шесть знаков зодиака могут быть способны на месть: их лучше не обижать

Всем нам приходилось сталкиваться с людьми, которые пытались зацепить наши чувства и вывести на негативные эмоции. И кто-то из нас поддавался на провокации.

Астрологи издания Оhmymag назвали шесть самых мстительных знаков зодиака. Они могут обидеть любого, кто затронет их.

Лев

Представители этого знака очень капризны. Они нервничают, если что-то происходит не так, как они этого хотят. Им тяжело успокоиться и управлять своими эмоциями.

Скорпион

У рожденных под этим знаком нет границ, их лучше не злить, чтобы не услышать грубые слова в свой адрес.

Рыбы

Уроженцы этого знака никогда не дадут себя в обиду. Их чувствительность не мешает им быть резкими и грубыми с теми, кто их обидит.

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Близнецы

Хоть Близнецы очень общительны, но они могут пойти на подлость. Этот знак будет мстить каждому, кто его зацепит.

Козерог

Разумный, ответственный Козерог умеет постоять за себя. С этим знаком лучше не идти на конфликт, потому что покажет всю свою агрессию.

Рак

Этот знак всегда нанесет ответный удар по обидчику. Он никогда не даст в обиду себя и своих близких. Если его что-то не устраивает, сразу даст знать об этом.

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