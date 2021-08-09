Шесть знаков зодиака могут быть способны на месть: их лучше не обижать
Всем нам приходилось сталкиваться с людьми, которые пытались зацепить наши чувства и вывести на негативные эмоции. И кто-то из нас поддавался на провокации.
Астрологи издания Оhmymag назвали шесть самых мстительных знаков зодиака. Они могут обидеть любого, кто затронет их.
Лев
Представители этого знака очень капризны. Они нервничают, если что-то происходит не так, как они этого хотят. Им тяжело успокоиться и управлять своими эмоциями.
Скорпион
У рожденных под этим знаком нет границ, их лучше не злить, чтобы не услышать грубые слова в свой адрес.
Рыбы
Уроженцы этого знака никогда не дадут себя в обиду. Их чувствительность не мешает им быть резкими и грубыми с теми, кто их обидит.
Близнецы
Хоть Близнецы очень общительны, но они могут пойти на подлость. Этот знак будет мстить каждому, кто его зацепит.
Козерог
Разумный, ответственный Козерог умеет постоять за себя. С этим знаком лучше не идти на конфликт, потому что покажет всю свою агрессию.
Рак
Этот знак всегда нанесет ответный удар по обидчику. Он никогда не даст в обиду себя и своих близких. Если его что-то не устраивает, сразу даст знать об этом.
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