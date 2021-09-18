Шесть самых завистливых знаков зодиака: способны на подлости

Зависть - негативное чувство, которое возникает у людей, которым не удалось получить желаемого. Недовольство может подтолкнуть их на совершение подлых поступков.

Эксперты по звездам издания Оpetroleo назвали шесть самых завистливых знаков зодиака. Они могут намеренно причинить зло.

Скорпион

Очень завистливые Скорпионы негативно отзываются об успехе других. Неважно, какая это сфера - финансы, красота, отношения или карьера - они не успокоятся, пока не будут лучше. Скорпионы не понимают, что именно зависть портит их жизнь.

Лев

Львы хотят преуспеть в жизни. Они могут желать лучшей карьеры, но настоящая проблема возникает, когда они не получают любви от партнера. Львы всегда жаждут похвалы и внимания.

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Овен

Представителям этого знака нравится вызывать у людей зависть, но в конечном итоге они сами попадают в созданную ими ловушку. Овны завидуют другим и способны на подлости. Представители знака могут намеренно вызывать ревность у любимого человека, но сами не терпят, когда их игнорируют.

Рак

Сентиментальные Раки плохо контролируют свои эмоции и часто проявляют ревность. Однако иногда они пытаются скрыть свои чувства, что только ухудшает ситуацию - в порыве представители данного знака зодиака способны на подлости.

Дева

Рожденные под этим знаком не интересуются чьей-либо личной жизнью. Девы завидуют только талантам и способностям. Они хотят быть лучшими в своей профессии или хобби и не хотят, чтобы кто-то стоял у них на пути. Жизнь для них - соревнование, которое требует больших усилий.

Телец

Уроженцам этого знака сложно контролировать свою ревность. Они не любят, когда партнер вспоминает бывшие отношения. Их упрямство мешает решению конфликтов, и вместо того, чтобы обдумать свои поступки, они могут сделать подлость.

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