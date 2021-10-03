Шесть самых рациональных женщин по знаку зодиака: умеют держать себя в руках

Некоторые женщины от природы рациональны и более прагматичны, чем другие. Они хорошо знают, какое решение будет правильным в сложной ситуации.

Астрологи издания Ultimora выделили шесть самых рациональных женщин по знаку зодиака. Они умеют держать себя в руках.

Весы

Спокойные, вежливые и добрые женщины-Весы ненавидят споры. Они склонны избегать конфликтов, чтобы не нарушать свою внутреннюю гармонию.

Козерог

Женщина- Козерог очень рациональна и никогда не позволяет себе подчиняться инстинктам. Каждое ее решение или реакция взвешены. Представительницы знака долго размышляют о том, как действовать, даже на рабочем месте.

Видео дня

Рыбы

Чувствительные, интуитивные и альтруистические женщины- Рыбы склонны не реагировать на несправедливость. Инстинкт часто подталкивает их повышать голос, но страх причинить вред окружающим останавливает.

Близнецы

Представительницы этого знака большие манипуляторы и умелые стратеги. Они носят приветливую маску, чтобы скрыть свои истинные планы. Эти женщины всегда проявляют себя общительными, милыми, веселыми.

Скорпион

Женщины этого знака наделены необычайным интеллектом. Каждое действие, слово и жест женщины-Скорпиона умело организованы для достижения поставленной цели.

Рак

Женщины-Раки скрывают неуверенность, которая заставляет их сомневаться в себе. Они предпочитают держать все внутри и оставаться в тени.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Четыре знака зодиака ждут большие неприятности осенью: астрологи рассказали, к чему им готовиться.