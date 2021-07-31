Шесть самых несовместимых пар по знаку зодиака: их отношения обречены

Отношения пары во многом зависит от жизненных стремлений и интересов каждого. Когда партнеры слишком разные, они рискуют расстаться после первого скандала.

Астрологи издания Аstuces-express выделили шесть пар знаков зодиака, которые наименее совместимы. Им будет труднее всего иметь здоровые и длительные отношения.

Овен и Рак

Овен - очень общителен и всегда в движении. В то время как Рак более замкнут, ему требуется много времени, чтобы кому-то довериться. Овну скучно, если ему приходится оставаться на одном месте более десяти минут, ему нужно познавать и исследовать, ему необходимы прогулки с друзьями и веселые вечера в выходные. Для Рака, напротив, идеальным было бы спокойно провести выходные на диване перед телевизором.

Телец и Водолей

Телец - честный и верный человек. По этой причине он стремится к стабильным и длительным отношениям. Водолей, напротив, не спешит жить вместе, так как слишком наслаждается своей свободой. Телец более прагматичен, Водолей настолько мечтателен, что чувство реальности часто ускользает от него.

Дева и Близнецы

Дева утверждает, что все должно быть идеально: друзья, партнеры и отношения с каждым из них. Она требует, чтобы все ее близкие были ответственными, заботливыми и понимающими по отношению к ней, а любовь - безусловной. Близнецы же, наоборот, беззаботны и легки, любят веселиться и не относятся к вещам слишком серьезно. Дева должна доминировать над своим партнером, в то время как Близнецы не могут подчиняться ни людям, ни ситуациям.

Весы и Козерог

У Весов много друзей, и они часто оказываются в центре внимания. Однообразие и рутина ужасно утомляет их. Козерог, напротив, очень замкнутый и не терпит, чтобы его или ее партнер всегда находился в центре внимания. Мечта Козерога - проводить каждый вечер дома. Для того, чтобы эти отношения продолжались с течением времени, потребуется много понимания и любви с обеих сторон.

Лев и Скорпион

Льву и Скорпиону повезло, что они очень хорошо ладят в постели, и это может продлить их отношения, по крайней мере, в течение первых нескольких дней. Однако у них одинаковые черты характера: излишняя откровенность, упорство. И поскольку ни один из них не сможет пойти на уступки, у них никогда не будет возможности уладить проблемы.

Стрелец и Рак

Стрелец по своей природе очень осторожен. Его отношения не станут серьезными, пока он не будет в них полностью уверен. И если общение начнет портится, он немедленно прекратит связи. Рак очень лоялен, способен эмоционально меняться, чего Стрельцы категорически не переносят. К тому же Рак готов на все, чтобы сохранить свои отношения.

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