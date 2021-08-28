Сентябрь готовит сложные испытания для двух знаков зодиака: возможен серьезный конфликт
Сентябрь окажется сложным адаптивным периодом для двух астрологических знаков. Им будет морально очень тяжело в первый месяц осени.
Астролог Марк Анхель издания Femme Actuelle Astro Consult рассказал, каким знакам сентябрь готовит испытания. Неудачи будут преследовать их по пятам.
Козерог
Как в семейных делах, так и на работе напряжение будет нарастать в сентябре. Вас будут критиковать за недостаток внимания, гибкости, неумение идти на компромисс. С 17 по 30 сентября обиды будут разгораться новым пламенем. Но, по словам астролога, ваш сильный дух позволит преодолеть все преграды. К тому же финансовые бонусы компенсируют переживания в отношениях.
Рак
Осень — не лучшее время года для представителей этого знака. У вас возникнут трудности в общении. Ваш замкнутый характер не позволит выразить свои эмоции, поэтому создастся впечатление, что вы спотыкаетесь о непонимании. Вы сможете решить все проблемы с помощью решительной инициативы.
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