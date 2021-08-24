Сентябрь 2021 станет временем успеха для шести знаков зодиака: им будет везти во всем

Первый месяц осени принесет удачу для некоторых знаков зодиака. Им буде везти в карьере и любви.

Астролог издания Femme Actuelle Astro Consult Марк Анхель рассказал, к каким знакам будут благосклонны планеты в начале сентября. Этими счастливчиками оказались – Близнецы, Лев, Дева, Весы, Стрелец и Водолей.

Близнецы

В сентябре вам удастся подняться на вершину звезд и обрести славу. В вашей жизни сложатся идеальные условия для похвалы за заслуги, обретения уверенности и улучшения имиджа. Хорошее управление бюджетом обеспечит стабильность и перекроет возможные проблемы на работе.

Видео дня

Лев

Сентябрь – отличный месяц, чтобы пожениться, съехаться либо начать новый роман. На работе также ожидается успех в командной работе – любое объединение окажется плодотворным и поможет улучшить финансовое положение.

Дева

В первый месяц осени у Дев выпадет возможность получения прибыли вне обычной деятельности. Как говорит астролог, самый сложный период в жизни Дев позади, и вообще последняя половина года обещает быть столь же счастливой, сколь и плодотворной. Если вы все еще ищете любовь, она может постучать в вашу дверь через социальные сети.

Весы

На работе новые союзники ускорят вашу карьеру. Вы сможете точно оценить ситуацию и извлечь из нее максимум пользы. Сентябрь будет для Весов оживленным месяцем, богатым прежде всего новыми и разнообразными впечатлениями.

Стрелец

Ваша сила убеждения позволит вам получать финансовую поддержку. Обратите внимание на так называемое "ретроградное" положение Юпитера, которое побуждает вас использовать свои успехи для обеспечения будущего. Если что-то пойдет не так, сбережения и инвестиции удовлетворят ваши потребности.

Водолей

Сентябрь и октябрь кажутся двумя "ключевыми" месяцами, способными ускорить ваш бизнес и сделать карьерный рост. Астролог советует проявить больше уравновешенности и силы убеждения, чтобы отстаивать свои интересы. С 15-го числа вам удастся ускорить в вашу пользу завершение важных переговоров.

Как сообщал OBOZREVATEL: