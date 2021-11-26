Семейные дела, значительные деньги или гости: гороскоп на 26 ноября

Тельцы в пятницу будут решать семейные вопросы, а близнецы неожиданно получат деньги в значительных размерах. У Весов появятся гости издалека, возможно, виртуальные, а Козероги могут столкнуться со всей строгостью закона.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 26 ноября. Что ждет вас, читайте дальше.

Овен

Вас ожидают привычные заботы пятницы – завершение недоделанных дел, подведение итогов недели, планирование будущего отдыха, уборка рабочего места и встречи с друзьями.

Телец

Семейные дела увлекают ваше внимание и вы будете телефоном или вживую заниматься решением различных вопросов, касающихся дома, семьи, родственников, обустройства, ремонта, недвижимости, дизайна и т.д.

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Близнецы

Неожиданно появятся деньги и в очень значительных количествах. Вас удивляет этот факт, ведь ничто не предвещало подобного случая и вы собирались провести это последний рабочий день почти отдыхая, а не думая, за что это вам и что с этим делать.

Рак

Вдруг захочется навести почти идеальный порядок и вы отважитесь на генеральную уборку. Под горячую руку может попасть все не просто лишнее, а то, что не очень нравится. И вы освободите немало территорий от завалов.

Лев

Можете оказаться в изоляции. Даже если это будет не ваш выбор и случится совершенно неожиданно, у вас будет отличный повод сосредоточиться на важных вопросах и наконец прийти к нужным вам осознаниям, на которые всегда не хватало времени.

Дева

Выходные у вас уже начались, потому что вы решили, что уже достаточно поработали и отдыхать хотите уже. На самом деле, вам сейчас очень нужно сейчас себя беречь, чтобы и дальше оставаться продуктивными. Так и передайте своим работодателям.

Весы

На пороге появляются гости издалека. Впрочем, это может быть и виртуальное посещение, и общение по телефону, и разговоры с иностранцами. Главное, что у вас будут контакты с людьми других стран и культур.

Скорпион

Небольшая пауза посреди недели пойдет вам на пользу. Это некая перезагрузка, которая поможет собрать мысли в кучу и отдохнуть, а еще - перестроиться на другой вид деятельности.

Стрелец

Даже если вас будут активно провоцировать, старайтесь остаться в ровном и хорошем настроении, не выходите за пределы приличия и держитесь буквы закона. В общем, сегодня стоит быть очень правильными.

Козерог

Вы можете столкнуться со всей строгостью закона или людей, которые его представляют. И это может коренным образом отличаться от ваших собственных представлений о справедливости, но обстоятельства складываются так, что все равно придется подчиниться.

Водолей

Захочется уже сбавить темпы и позволить себе немного радости и удовольствий. Вы с удовольствием сегодня откликнетесь на предложения отдохнуть, но не тихо и одиноко, а очень весело и в компании счастливых людей.

Рыбы

Благодаря тому, что другие очень высоко оценят ваш опыт и экспертность, вы сегодня осознаете свою собственную ценность как специалиста. Ведь если посторонние люди вас так высоко ставят, значит вы заслуживаете этого.

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