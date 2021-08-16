Семь знаков зодиака могут проявить жестокость: за обиду готовы отомстить

Иногда люди настолько стали заняты своими проблемами, что и не замечают, что стали жестокими и бесчувственными. С ними тяжело найти общий язык и открыться.

Эксперты по звездам издания Оfficielles назвали семь знаков зодиака, которые могут проявить свое бездушие. Они поквитаются с каждым, кто зацепит их чувства.

Скорпион

Представители этого знака безжалостны и сделают все, чтобы получить желаемое. Они способны лгать и лицемерить в лицо и с легкостью пойдут на месть. Их действия могут быть злонамеренны к тем, кто их обидит.

Рыбы

На первый взгляд Рыбы могут показаться спокойными и чуткими. Но в конечном итоге этот знак многогранен и может обижаться. Иногда даже может использовать дружбу, чтобы добиться своих целей и отомстить.

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Близнецы

Непредсказуемые и двусторонние Близнецы могут говорить обидные и жестокие вещи. Зная, как красиво вести разговор, они могут проявить себя с хорошей стороны и в то же время лицемерить. Сарказм - их пристрастие.

Лев

Рожденные под этим знаком всегда добиваются своих целей. Они позволяют своим негативным эмоция выйти наружу и говорят жестокие слова. Львы думают лишь о себе и не боятся обидеть окружающих.

Овен

Уроженцы этого знака часто держат в себе негатив, но если довести их до предела, они устроят настоящую войну. Овны станут эгоистичными, агрессивными и сварливыми и больше не будут следить за своими словами и действиями.

Стрелец

Этот знак не любит сердиться и конфликтовать, но Стрельцы полны сарказма и могут притворяться добрыми. У них между гневом и добрым отношением только один шаг. Тем не менее, Стрелец легко прощает и быстро забывает все обиды.

Весы

Представители этого знака ищут во всем справедливость и будут использовать все средства для защиты своего дела. Кроме того, они очень спокойно относятся к аргументам и конструктивной критике.

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