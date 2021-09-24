Семь знаков зодиака часто разбивают сердца других: они не думают о последствиях

Любовь прекрасна, но только если она честна и взаимна. Есть люди, которые с легкостью разбивают сердца других и не думают об их чувствах.

Эксперты по звездам издания Donnamoderna назвали семь знаков зодиака, которые могут легко разорвать отношения. Они не задумываются о последствиях.

Козерог

Рожденные под этим знаком могут быть жестоки по отношению к другим. Они часто причиняют боль близким и ведут себя эгоистично. Поэтому им тяжело создать гармоничные отношения.

Скорпион

Представители этого знака часто разбивают сердца. Обычно они очень страстны, но отличаются мстительностью и не прощают обид. Скорпионы способны разрушать отношения медленно и незаметно для партнера.

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Лев

Вспыльчивые Львы могут в миг разозлиться и на негативных эмоциях высказать все. Они не будут в этот момент думать о чувствах кого-то. Люди этого знака способны унижать и рушить самооценку близких.

Овен

Уроженцы этого знака склонны преднамеренно задевать чувства других людей. Они так поступают, когда считают, что на них могут "напасть". Овны пытаются "атаковать" первыми и часто устраивают скандалы.

Дева

Обидчивые Девы с трудом признают, что отношения потерпели крах, если это было не их решение. Их мстительность может привести к большим проблемам в союзе.

Рак

Чрезвычайно злопамятные Раки сделают неприятно тому, кого посчитают врагом, без особых угрызений совести. Люди этого знака, как правило, очень самоуверенны, поэтому когда ситуация или отношения им больше не подходят, они легко разбивают сердца.

Близнецы

Из-за своей двойственной природы Близнецы - один из самых противоречивых знаков. Они могут обидеть человека, а потом сделать вид, что никакого конфликта и не было. Отношения с ними обречены, если партнер ищет честности и стабильности в союзе.

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