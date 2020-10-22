Счастливый день 23 октября: астролог сказал, что нужно сделать

Пятница, 23 октября, будет чрезвычайно благоприятным днем с точки зрения астрологии.

Об этом OBOZREVATEL рассказал астролог, нумеролог Игорь Мехеда. "Это очень позитивный солнечный день одновременно с растущей Луной и Венерой в королевском градусе", – сказал он и озвучил ряд специальных ритуалов.

Как пояснил астролог, планета Венера отвечает за такие аспекты как дружба, любовь, красота, гармония, симпатия, общение, недвижимость, сельское хозяйство, деловые связи и благосостояние. Кроме того, сам день пятница в астрологии считается днем Венеры.

Игорь Мехеда рассказал, что 23 октября Венера окажется в королевском 25-м градусе в зодиакальном созвездии Девы. "Особенно благоприятно это воздействует на способности к усвоению новой информации, обучение, концентрацию внимания, повышение интеллекта, укрепление авторитета и авторитетности в социуме", – уточнил астролог.

Он порекомендовал в пятницу, 23 октября, изготовить своими руками талисман на удачу. На обычном листе бумаги можно нарисовать такой символ – амулет Венеры, символизирующий гармонию двух начал. Нарисовать его нужно обязательно зеленым цветом.

Амулет Венеры, предложенный Игорем Мехедой.

Игорь Мехеда также порекомендовал провести медитацию на руну "Беркана". "Беркана" – это вызов плодородия Земли во всех сферах деятельности человека на земле", – пояснил он.

Руна "Беркана".

Астролог рассказал, что в этот день благоприятной будет регистрация предприятия, презентация проектов, подача заявок в различные инстанции и любые юридические действия.

"Успешно пройдут любые обряды на удачу. Поскольку число Венеры – пять, все действия рекомендуется проводить 5 раз", – уточнил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Мехеда пояснил, почему 2020 год стал "фатальным" для человечества.