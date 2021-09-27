Самые застенчивые знаки зодиака, которые любят быть 'в тени'

Среди нас есть застенчивые и молчаливые люди, характеризующиеся более спокойным характером, чем другие, что иногда заставляет их оставаться в стороне. Они более сдержанные и предпочитают уединенные прогулки у моря, в горах или разделить свое время только с близкими людьми.

Эксперты по звездам издания Donnamoderna определили самые застенчивые знаки зодиака. Они предпочитают оставаться в тени.

Телец

Представители этого знака очень застенчивы. Во время групповых прогулок или праздников они склонны изолироваться. Они предпочитают уединенную прогулку по тропинкам на свежем воздухе, нежели веселую выпивку. Тельцы особенно вдумчивые, поэтому их молчание не следует рассматривать как отсутствие интереса.

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Весы

Молчаливые Весы предпочитают замкнутость, избегая прямой конфронтации. Они сделают все, чтобы сохранить баланс в любой ситуации. Весы не хотят создавать проблем и стремятся к безмятежности.

Водолей

Стеснительные Водолеи предпочитают не выделяться в обществе. Они очень задумчивы, боязливые и боятся быть неправильно понятыми. Также они предпочитают одиночество, чтобы отдохнуть от мира.

Рыба

Рожденные под этим знаком не любят пустую болтовню. Они не стесняются, но не любят делиться вещами, которые не считают важными. Люди этого знака предпочитают не тратить энергию зря.

Рак

Чувствительные Раки пытаются скрыть свою неуверенность. Они склонны страдать от беспокойства, поэтому испытывают сильную конфронтацию с окружающими. Причина их долгого молчания - в боязни внешнего суждения.

Козерог

Уроженцы этого знака любят изучать и анализировать поведение других. Они могут показаться холодными и отстраненными, но на самом деле это просто от недостатка доверия к другим.

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