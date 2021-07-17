Самые несовместимые знаки зодиака: их отношения обречены на крах

Противоположности не всегда притягиваются друг к другу. И, по словам астрологов, есть определенные астрологические знаки, которые никогда не смогут жить в гармонии.

Эксперты по звездам издания Аufeminin выделили шесть пар, какие плохо сочетаются друг с другом. Из-за того, что у них совершенно разные или наоборот слишком похожие характеры, эти дуэты несовместимы.

Овен и Рак

Шансы на то, что Овен и Рак поладят, невелики. Овен - пылкий, слишком агрессивен и упрям, чтобы ладить с чувствительным Раком. Он вряд ли найдет в Овне приятного друга. Овен терпеть не может пассивную и мечтательную сторону Рака, а Рак ненавидит бестактность Овна.

Водолей и Телец

Единственное, что объединяет Водолея и Тельца: они оба упрямы. Водолей - склонный к бунту и непредсказуемости, в то время как Телец, стабильный и надежный. Поскольку Телец стремится к безопасности, а Водолей постоянно рискует, эти двое обязательно разозлятся друг на друга.

Весы и Козерог

У Козерогов только один приоритет: они сами по себе, а Весы сделают все, чтобы осчастливить других. Весы - теплые и общительные, могут воспринимать Козерога холодным, отстраненным и суровым. И наоборот, последний может считать своего партнера лицемерным и непостоянным. Их понимание ограничено как на личном уровне, так и на профессиональном.

Лев и Скорпион

В отличие от остальных противоположных пар, у Льва и Скорпиона много общего. Они оба сильные персонажи, но эти два знака с большей вероятностью запутаются, чем влюбятся. Уроженцы знака Львы любят быть в центре внимания и не стесняются себя, Скорпионы искренни, спонтанны и немного провокационны.

Близнецы и Рыбы

Между мозговыми и аналитическими Близнецами и эмоциональными Рыбами складываются напряженные отношения. Они терпеть не могут друг друга. Близнецы находят Рыбу слишком хрупкой и мечтательной, а Рыбы находят Близнецов слишком холодными и прагматичными. В любви этим двум знакам будет сложно дополнять друг друга.

Дева и Стрелец

Эти два представителя не одинаково смотрят на семейное положение. Карьерный, конкурентоспособный Стрелец ведет активную социальную жизнь, в то время как разумная и сдержанная Дева живет спокойно. Ревность и верность могут стать проблемой в этой паре. Если не будет доверия, им не избежать вечных конфликтов.

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