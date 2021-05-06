Самые несовместимые пары по знакам зодиака

В некоторых парах люди совершенно не подходят друг другу. Это связанно с их знаками зодиака. Присмотритесь, может вы ссоритесь с партнером, потому что не совместимы?
С какими знаками зодиака у вас не будет шансов и почему, рассказала главный редактор и астролог сайта Astrofame Сьюзан Тейлор.
Рыбы и Близнецы
У этой пары разные амбиции, Рыбы и Близнецы часто не ладят в отношениях. Близнецы предпочитают прагматизм и стабильность, а Рыбы любят творчество. Если эти двое не готовы приложить все усилия, их отношения не сложатся.
Лев и Рыбы
Рыбы – мечтатели и могут в любой момент уйти в свое воображаемое счастливое место, Львы же властны и любят все контролировать.
Водолей и Скорпион
Активный и заботливый Скорпион может показаться хорошей парой для спокойного Водолея. Но только поначалу. Их разное отношение и взгляды на жизнь в конечном итоге вызовут трения.
Овен и Рак
Авантюрная личность Овна не позволяет настолько долго изучать Рака, чтобы этот чувствительный знак зодиака действительно выглянул из своей раковины, следовательно, он не дает времени для развития отношений.
Телец и Водолей
Слишком похожи. Оба такие же упрямы и упрямы, и ни один не пожелает уступить. Тельцы очень практичны и логичны, а это значит, что им сложно понять творческий образ мышления Водолея . И Телец, и Водолей трудолюбивы, поэтому профессиональные отношения между ними гораздо лучше романтических.
Близнецы и Рак
Совершенно несовместимы. Эти знаки, вероятно, составляют наименее совместимую пару из всех. Близнецы бывают болезненно честными и их откровенные замечания делают больно нежным Ракам.
Лев и Телец
Слишком упрямые, сильные, амбициозные и смелые. Львам нравится быть в центре внимания, в то время как Тельцы жаждут стабильности и безопасности.
Рак и Водолей
Хотят совершенно разного. Водолеями движут бурный энтузиазм и характерные черты характера, которые сильно отличают их от Раков. У них романтическая несовместимость.
Дева и Лев
Полные противоположности. Эти знаки совершенно разные и имеют лишь несколько общих черт . Дева спокойная и собранная, а Лев напористый, излучает уверенность в себе и является полным экстравертом.
Дева и Близнецы
Слишком разные. Девы от природы очень прагматичные персонажи. Близнецы же известны своей нежностью и заботой. Умеет подстраиваться, что дает этому союзу немного шансов.
Весы и Козерог
Для Весов очень важны красота и равновесие, что делает их несовместимыми с прагматичными Козерогами. При должном старании отношения можно наладить.
Скорпион и Овен
Им прекрасно в сексе, однако в долгосрочной перспективе страсть угаснет. А их разногласия в конечном итоге приведут к расставанию.
Стрелец и Козерог
У них малого общего. Стрелец спокойный, но непредсказуемый. А Козероги очень организованы и пунктуальны.
Козерог и Близнецы
Козероги любят анализировать ситуации и обдумывать вещи, прежде чем предпринимать что-либо. Близнецы легкие на подъем и обожают веселиться. Их различия слишком велики.
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