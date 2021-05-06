Самые несовместимые пары по знакам зодиака

В некоторых парах люди совершенно не подходят друг другу. Это связанно с их знаками зодиака. Присмотритесь, может вы ссоритесь с партнером, потому что не совместимы?

С какими знаками зодиака у вас не будет шансов и почему, рассказала главный редактор и астролог сайта Astrofame Сьюзан Тейлор.

Рыбы и Близнецы

У этой пары разные амбиции, Рыбы и Близнецы часто не ладят в отношениях. Близнецы предпочитают прагматизм и стабильность, а Рыбы любят творчество. Если эти двое не готовы приложить все усилия, их отношения не сложатся.

Лев и Рыбы

Рыбы – мечтатели и могут в любой момент уйти в свое воображаемое счастливое место, Львы же властны и любят все контролировать.

Водолей и Скорпион

Активный и заботливый Скорпион может показаться хорошей парой для спокойного Водолея. Но только поначалу. Их разное отношение и взгляды на жизнь в конечном итоге вызовут трения.

Овен и Рак

Авантюрная личность Овна не позволяет настолько долго изучать Рака, чтобы этот чувствительный знак зодиака действительно выглянул из своей раковины, следовательно, он не дает времени для развития отношений.

Телец и Водолей

Слишком похожи. Оба такие же упрямы и упрямы, и ни один не пожелает уступить. Тельцы очень практичны и логичны, а это значит, что им сложно понять творческий образ мышления Водолея . И Телец, и Водолей трудолюбивы, поэтому профессиональные отношения между ними гораздо лучше романтических.

Близнецы и Рак

Совершенно несовместимы. Эти знаки, вероятно, составляют наименее совместимую пару из всех. Близнецы бывают болезненно честными и их откровенные замечания делают больно нежным Ракам.

Лев и Телец

Слишком упрямые, сильные, амбициозные и смелые. Львам нравится быть в центре внимания, в то время как Тельцы жаждут стабильности и безопасности.

Рак и Водолей

Хотят совершенно разного. Водолеями движут бурный энтузиазм и характерные черты характера, которые сильно отличают их от Раков. У них романтическая несовместимость.

Дева и Лев

Полные противоположности. Эти знаки совершенно разные и имеют лишь несколько общих черт . Дева спокойная и собранная, а Лев напористый, излучает уверенность в себе и является полным экстравертом.

Дева и Близнецы

Слишком разные. Девы от природы очень прагматичные персонажи. Близнецы же известны своей нежностью и заботой. Умеет подстраиваться, что дает этому союзу немного шансов.

Весы и Козерог

Для Весов очень важны красота и равновесие, что делает их несовместимыми с прагматичными Козерогами. При должном старании отношения можно наладить.

Скорпион и Овен

Им прекрасно в сексе, однако в долгосрочной перспективе страсть угаснет. А их разногласия в конечном итоге приведут к расставанию.

Стрелец и Козерог

У них малого общего. Стрелец спокойный, но непредсказуемый. А Козероги очень организованы и пунктуальны.

Козерог и Близнецы

Козероги любят анализировать ситуации и обдумывать вещи, прежде чем предпринимать что-либо. Близнецы легкие на подъем и обожают веселиться. Их различия слишком велики.

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