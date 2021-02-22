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Любовь Коденко
Любовь Коденко
Астролог Все статьи автора

Самые ненадежные знаки зодиака

6.7т
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Знаки зодиака повторяют природные стихии. И как стихии нашего мироздания – одни стабильные и упорные, другие подвижные и переменчивые, такие же есть и знаки зодиака.

Самый быстрый и подвижный, переменчивый и разносторонний знак зодиака, всем известно, это Близнецы. Близнецы любят дружить, обмениваться информацией и следовать дуновению ветра, времени и новизны. Это знак, требующий постоянно свежих впечатлений и новой информации, и, если Близнец вчера обещал вам приятный подарок, но сегодня забыл, то не огорчайтесь. Все вчерашнее осталось позади. Близнец уже смотрит вперед.

В большой степени в этом отношении на Близнецов похож знак Стрельца. Это пара, совмещающая в себе эти черты. Отличие в широте обещаний. Стрелец может обещать больше и красивее вчера, а сегодня с философской точки зрения эти обещания будут означать что-то иное и большее.

Как Луна меняет свой свет, то прибывая, то угасая, также может меняться настроение рожденных под ее покровительством – знаком Рака. Поэтому , чтобы быть уверенным в надежности рожденных под знаком Рака, нужно поддерживать эмоции и настроение Раков в состоянии заботы, тепла и внимания.

Весы могут быть надежными и ненадежными одновременно. Все будет зависеть от тяжести груза, положенном на весы времени и ситуации. Если рожденные под знаком Весов сочтут для себя ношу неприемлемой, с легкостью сбросят с себя груз ответственности, обещаний и надежности. И эту ответственность потянут на себе другие знаки зодиака.

И все переменчиво под Луной…. Меняется время, меняются нравы, но есть незыблемые истины, которые не зависят ни от какого знака зодиака: это благородство, человечность, доброта и порядочность. Это те качества, которые не зависят ни от какого знака зодиака.

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Автор
Любовь Коденко Любовь Коденко
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Украина
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