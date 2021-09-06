Самые мстительные знаки зодиака: астрологи рассказали, кто готов на все
Некоторым знакам зодиака присущи щедрость и доброта, а характер других можно охарактеризовать как обидчивый и мстительный. По словам экспертов по звездам, уровень злости зависит от знака зодиакального круга.
Астрологи издания Health is Choice рассказали, какие знаки зодиака можно отнести к самым злым. Они очень вспыльчивы и не прощают обид.
Дева
Девы вовсе не злодеи, но темная сторона у них все же есть. Качества, которые считаются положительными в Деве, иногда становятся отталкивающими. Девы не знают, как прощать окружающим их ошибки.
Лев
Вектор, определяющий направление жизни Льва - его эгоизм. Ему важно, чтобы люди восхищались и хвалили его, а в противном случае Лев может рассердиться. Если амбиции Льва не реализованы, то он может стать настоящим тираном и деспотом. Лев не очень любит критику, часто испытывает ревность и обиду.
Овен
Овны очень упрямы, и когда им приводят аргументы в пользу другой позиции, они просто не слушают оппонента. Овны довольно мстительны.
Козерог
Дело в том, что они расчетливы и не особенно сострадательны, а также любят править и доминировать над другими людьми. В основном Козероги заботятся только о собственных интересах, и если их интересы вступают в конфликт с интересами других, Козероги, не задумываясь, выберут себя. Даже если поймут, что поступок их довольно неприятный.
Скорпион
Скорпионы достаточно мстительны и не гнушаются отомстить обидчику. Представители этого знака склонны долго накапливать гнев, но дают ему волю из-за какой-то мелочи. В периоды, когда Скорпионы не находятся под воздействием раздражителей, они довольно дружелюбны и готовы общаться. Проблемы начинаются, если им нужно достичь какой-то цели, к которой они могут идти по головам.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине могут активизироваться политические процессы – стоит ждать громких отставок. Вместо старых политиков якобы должны прийти настоящие специалисты. В то же время финансовую ситуацию в стране это пока не изменит – с деньгами стоит ждать сложностей.
Также астрологи назвали четыре знака зодиака, которым может повезти в финансовой сфере. Они могут легко разбогатеть.