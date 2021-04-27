Шесть самых эгоистичных знаков зодиака

Все люди так или иначе эгоистичны. Но у шести знаков зодиака любовь к себе слишком сильна. Это Овны, Тельцы, Близнецы, Скорпионы, Львы и Водолеи.
Как эти недостатки могут усложнить не только их жизнь, но и окружающих, рассказала главный редактор и астролог сайта Astrofame Сьюзан Тейлор.
Овен
Самый эгоистичный знак зодиака. Овен очень эгоцентричен и ненавидит даже саму мысль о том, что ему придется работать в команде и помогать другим людям.
Телец
Один из самых материалистичных знаков зодиака руководствуется только таким правилом: "Я – в первую очередь". Тельцы могут быть совершенно безжалостными несмотря на свою милую внешность. Их потребность в безопасности еще сильнее увеличивает их эгоизм.
Близнецы
Обладают ярким характером, к которому некоторые люди попросту не могут приспособиться. Близнецам нравится, когда ими восхищаются и на них смотрят снизу-вверх. Это может сделать их опасно эгоистичными, и часто они этого даже не осознают. Поэтому Близнецы не замечают свое поведения.
Лев
Если он хочет что-то получить, то сокрушит всех на своем пути. А еще Лев уверен, что родился, чтобы стать звездой, не то, что другие. Для этого огненного знака не может быть и речи о том, чтобы делиться вниманием и позволять кому-то, кроме него, вызывать восторг у окружающих.
Скорпион
Этот знак зодиака может быть очень холодным по отношению к незнакомым людям. А вот с друзьями и семьей ведет себя совершенно иначе. Скорпион сделает все для своих близких.
Водолей
Они могут казаться легкомысленными, хотя, когда дело доходит до любви и отношений, они становятся кардинально другими. Когда Водолей начинает встречаться с кем-то, чувство компромисса и сотрудничества растворяется в воздухе и исчезает. Водолей не готов идти на какие-либо жертвы ради любви.
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