Три самых агрессивных знаков зодиака

Некоторые люди буквально провоцируют конфликты. Овны, Скорпионы и Водолеи слишком часто проявляют вспыльчивость.

Как и почему эти знаки зодиака проявляют свою агрессию, рассказала главный редактор и астролог сайта Astrofame Сьюзан Тейлор.

Злятся абсолютно все, но разные люди по-своему справляются с гневом. В то время, как некоторые взрываются, словно бомба, другие замолкают и прячутся в свои раковины. Гнев – разрушительная эмоция, которую очень трудно контролировать и для преодоления которой требуется много терпения и силы. Нельзя позволять ему брать верх над разумом.

Вы часто проявляете вспыльчивость без причины и позволяете ярости взять верх? Возможно, тогда вы представитель одного из этих трех знаков зодиака.

Овен

Самый злой знак зодиака! Марс – правящая планета Овна. Этот первый знак гороскопа всегда активен и любит творчество. Однако эти люди часто действуют бездумно и ненавидят ждать, бездействовать. Овны очень нетерпеливы, что объясняет множество причин, по которым они являются самыми злыми знаками зодиака. Чтобы усмирить свою агрессию, необходимо бегать, ходить или заниматься тяжелой атлетикой.

Скорпиона

Плутон и Марс – правящие планеты этого знака. Они делают Скорпионов импульсивными, подлыми и временами резкими. Они умеют уничтожать своих врагов. Их не беспокоит опасность, они опрометчивы и бестактны. Боевые искусства помогут Скорпионам направлять свою энергию в полезное русло.

Водолей

Эти люди не привыкли выслушивать чужое мнение и обычно высмеивают других людей за их точку зрения. Водолей делает только то, что у него на уме, и часто действует внезапно. Чтобы избавиться от агрессивности и перестать провоцировать конфликты, этому знаку зодиака следует медитировать или путешествовать.

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