Зимнее солнцестояние – это, без преувеличения, событие, которое отмечается всеми без исключения духовными традициями мира. У древних славян этот праздник назывался Новолетье. Считалось, что старая Вселенная и старое Солнце умирали на закате 21 декабря, а на восходе 22 декабря рождались новая Вселенная и новое Солнце.

Интересно и то, что у ученых астрономов астрономический год также наступает в ночь с 21 на 22 декабря. Это же и самая длинная ночь в году.

Так же, как и древние славяне, считают и многие индейские цивилизации Северной Америки, в том числе и легендарные индейцы майя.

В ведических культурах Индии, в частности, и всей юго-восточной Азии в целом, а также у сикхов праздник имеет такой же смысл (рождение Солнца) и носит название Санкранти.

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У православных христиан это день святой Анны, а слово Анна на древних языках Ближнего Востока и Малой Азии означает "небо". А у христиан католического обряда Рождество наступает через три дня после Зимнего солнцестояния. Римляне в эти дни проводили праздник "Сатурналии", а в Иране по сей день проводят праздник "Иалда".

Шаманы по всему миру отмечают в эту ночь праздник "День Благословения Зерна", так как считается, что женская энергия Вселенной, воплощенная в земле, достигает своего максимума.

Перечисление всех названий праздника у всех культур и народов нашей планеты займет объем хорошей большой книги, и намного превзойдет скромный объем данной статьи. Поэтому подведем итог смысла праздника. Это древнейший Новый год, отмечаемый на нашей планете десятками тысяч лет, когда старое умирает, новое рождается и природа обновляется.

С этим смыслом связаны и обрядовые циклы на ночь Зимнего солнцестояния. Что делали древние и что можем сделать мы?

1. Помогали Высшим Силам творить новую вселенную путем возжигания огней. Это могли быть костры, свечи, плошки, лампадки, лампы, огненные фонарики, ароматические палочки и т.д. Часто их число было 120. Считалось, что именно 120 сил создают новую Вселенную.

При горении огней загадывали желания – на весь период будущего года, до следующего солнцестояния. Желаний должно быть много – считается, что чем больше загадано, тем качественнее и скорее исполнятся. Количество желаний, которые загадывали в эту ночь, доходило до 300. Загадывали не только крупные желания, но и множество мелких.

2. Мысленно отпускали события прошлого и приглашали добрые события нового будущего.

3. Благословляли зерна, фрукты и печенье, которые утром выносили на природу, как бы благословляя ее на новые урожаи (во всех смыслах). Читали литании в честь женского божественного начала (Матери Миров, Богинь). Как самый простой пример приведу для читателей ведическую мантру "АУМ ШРИ МАГАПРАЛАЙЯ НАМАГА".

4. Медитативно призывали чистые стихии, как бы погружались в них, наслаждались ими, устанавливали резонанс со стихиями ради удачи.

5. Выполняли медитации, часто при этом используя инструменты, такие, как "поющие чаши" и другие.