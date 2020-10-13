Ретроградный Меркурий в октябре: что значит явление и как себя вести

С 14 октября начинается период так называемого ретроградного Меркурия, который продлится до 3 ноября. Это значит, что теперь нам будет на кого свернуть свои проблемы.

Таким прогнозом эксклюзивно для OBOZREVATEL поделилась прогнозист-таролог Ольга Соломка. По ее словам, этот специфический астрологический термин означает, что все положительные влияния планеты меняются до наоборот. К примеру, в период ретроградной Венеры, отвечающей за любовь, могут ухудшаться отношения, а ретроградный Марс, который, кстати, происходит сейчас с 10 сентября до 14 ноября, побуждает к немотивированной агрессии и активизации военных действий, которые, впрочем заканчиваются крахом.

Как отметила таролог, раз в несколько месяцев разворачивается и Меркурий, а поскольку эта планета отвечает за связи, торговлю, контакты и контракты, то все, что с этим связано, лучше в этот период приостановить. Или, по крайней мере, минимизировать.

"Не желательно покупать ничего значительного и дорогого, не заключать ответственных сделок, не начинать новых дел. Потому что потом можно жестко разочароваться. Зато можно продолжать то, что уже начали, завершать различные дела, наводить порядок и расчищать старые завалы, освобождая место для новых впечатлений и проектов", – отметила Соломко.

Она также добавила, что никто не запрещает мечтать и планировать, рисовать и представлять свои будущие свершения, разрабатывать пути достижения. А воплощать все планы можно будет уже потом, в ноябре.