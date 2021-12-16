Рыбы получат подарки, а Скорпионы – радостные новости: гороскоп на 16 декабря

Рыбы ожидают приятные бонусы: зарплата, премии или подарки, а Скорпионы получат окрыляющие радостные новости, которые помогут достичь очередных высот. Близнецам стоит в этот день насладиться всеми благами мира, а Козероги будут готовиться ко Дню Святого Николая.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на картах таро на 16 декабря. Что ждет вас, читайте дальше.

Овен

Кто-то будет пытаться вывести из равновесия, но у вас сейчас очень снисходительное настроение, так что вы склонны прощать противников, еще и наставлять их, помогать и всячески поддерживать - словом или делом.

Телец

Перед тем, как делать что-нибудь важное, посоветуйтесь с командой. Ибо самим принимать решение будет сложновато, вы же не можете всего предвидеть. Нужно посмотреть на ситуацию с разных точек зрения, чтобы иметь полную картину.

Видео дня

Близнецы

Прекрасный день для того, чтобы насладиться всеми благами мира. К примеру, позволить себе какие-то шикарные блюда, развлечения, дорогие наряды, подарить приятные впечатления или вещи, которые вы раньше себе не позволяли.

Рак

День позовет в путь, вам сегодня хочется чего-то нового, необычного, нужна смена впечатлений, постоянное движение, новые контакты и идеи, которые приходят именно в пути. И вы будете просто счастливы отправиться навстречу новым приключениям.

Лев

Голова занята мощными мыслительными процессами, вам есть о чем задуматься и что как следует обдумать. Так что сегодня вам будет не до сна и не до работы, вы готовы весь день посвятить анализу, обдумыванию и подсчетам.

Дева

Сегодня не стоит заниматься разными делами и направлениями, как вы это любите, а стоит сосредоточить все свое внимание на осуществлении одного важного замысла, чтобы довести его до успешного финала.

Весы

День может показаться несколько грустным, но это тоже неотъемлемая часть жизни, потому что нам нужно время от времени о чем-то грустить. Возможно, приходят какие-то важные осознания, вы прощаетесь с давними установками.

Скорпион

День может быть радостным, потому что получите приятные новости, которые будут вас окрылять. И вы на этом подъеме можете многое успеть, достичь очередных невероятных высот, еще и других будете вдохновлять на подвиги.

Стрелец

Вы получаете сообщение или знак о том, что вот-вот осуществляется то, над чем вы так долго работали. И это будет вас вдохновлять и вы с большим рвением продолжаете трудиться в заданном направлении.

Козерог

Приятные семейные заботы - вы занимаетесь подарками и готовитесь ко Дню Святого Николая, формируете бюджет, изучаете нужды близких, интересуетесь предложениями магазинов и в конце концов приобретаете все, что можете себе позволить.

Водолей

Пришло время выбирать, куда двигаться дальше. И вы будете руководствоваться не столько логикой, сколько эмоциями. И вы все больше склоняетесь к мнению, что нужно прислушиваться к тому, что подсказывает вам сердце.

Рыбы

Сейчас вселенная очень щедра к вам - приходит немало разных приятных бонусов - зарплата, премии, начисления, дивиденды, подарки. Словом, все то, что доставляет вам дополнительную радость, удовольствие и новые возможности.

Как сообщал OBOZREVATEL: