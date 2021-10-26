Рыбы достигнут своей цели, а Весы ожидает переезд: гороскоп на 26 октября

Близнецам удастся одержать победу в запутанных вопросах, а Козерогам не стоит соглашаться на невыгодные предложения. Девам могут испортить настроение внешние факторы, а Водолеи смогут решить бюрократические дела. Рыбы достигнут цели, а Весам стоит готовиться к переменам и переезду.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 26 октября. Кому понадобится спокойствие и равновесие, а кому стоит приложить усилия для достижения цели, читайте дальше.

Овен

У вас появляются новые планы и стремления, и это уже хороший знак о том, что энергии у вас становится больше, и вы готовы к изменениям, и к тому, что нужно будет приложить определенные усилия чтобы стало лучше.

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Телец

Сейчас любовь требует от вас, если не определенных жертв, так целенаправленной работы, вы засучите рукава и будете решаться на какие-то шаги. И это будет лучшим проявлением любви, потому что она не в словах, а в поступках.

Близнецы

Благодаря вашей настойчивости удастся одержать победу в запутанных вопросах. Поэтому сейчас вам важно приложить все усилия и настаивать на своем, и ни в коем случае не соглашаться на невыгодные предложения.

Рак

Семейная жизнь обещает быть веселой и бурной, вы чувствуете это невероятное единение с вашими близкими, всячески поддерживаете родных и в горе, и в радости, создаете замечательную и незабываемую семейную атмосферу.

Лев

Все, что вам сейчас нужно - это покой и равновесие, а еще - новая информация, которой вам нужно будет овладеть. Этот день должен пройти максимально уютно, чтобы вы как следует собрались с мыслями и поняли новую информацию.

Дева

Настроение могут несколько испортить внешние факторы - вас к чему-то принуждают, а вы пытаетесь отстоять свои права. Возможно, из-за подобных противостояний вы задумаетесь о том, действительно ли вам нужны такие отношения.

Весы

Может внезапно произойти какой-то переезд, то ли командировка срочная нарисуется, или путевка подвернется, а то и просто вы в офисе столами или кабинетами с кем-то будете меняться.

Скорпион

Наконец вы дождались интересных и справедливых предложений, которые будут полностью удовлетворять все ваши желания, как личные, так и производственные. А еще порадуют ваше самолюбие, ведь вы можете очень высоко подняться.

Стрелец

Вас занесет в прошлое, кто-то напомнит о давних славных временах, и вы прекратите свою ежедневную беготню для того, чтобы окунуться в ностальгию и снова пережить эти моменты, с которыми у вас связаны приятные воспоминания.

Козерог

Не стоит сегодня быть снисходительными и соглашаться на невыгодные условия. Финансовые вопросы решаются в вашу пользу только благодаря тому, что вам удается отстоять свои интересы, настоять на своем и добиться таки желаемых результатов.

Водолей

Будет удобная возможность упорядочить свои бумаги, решить различные бюрократические дела, требующие постороннего вмешательства, например, утвердить какие-то разрешения, подписать соглашения и тому подобное. Не обойтись без помощи сторонних экспертов.

Рыбы

Сегодня вы стремитесь достичь особых вершин, сделать то, что не удавалось осуществить уже длительное время. И у вас сейчас все получается быстро и просто блестяще именно благодаря вашей целеустремленности.

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