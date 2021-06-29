Рыбам будет везти целый день, а Львы получат деньги: гороскоп на 30 июня

В среду Раки могут решиться на важные изменения в жизни, Львы – получить финансовые поступления или подарки, а Козероги будут собирать восхищенные взгляды. У Тельцов могут возникнуть проблемы с деньгами, а Рыбам будет везти целый день.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила прогноз на картах таро для всех знаков зодиака на 30 июня.

Овен

Вы можете попасть на многолюдные собрания, конференции, заседания, где вы тоже будете играть не последнюю роль, но вы там не только тусуетесь, но и достигаете определенных договоренностей и заключаете успешные контракты.

Телец

Может несколько угнетать ситуация с деньгами, которых в последнее время не хватает, но вы же умны, вы всегда что-то придумаете, как-то выкрутитесь. Вот и сегодня ваш ум уже готов производить новые идеи по улучшению финансового состояния.

Близнецы

Будет немного скучной, но стабильной и привычной работы, но самые лучшие впечатления за сегодня – от ваших встреч и общения, в том числе творческого, когда вы вместе с коллегами достигаете одних выводов и создаете что-то новое.

Рак

Приходит очень вдохновляющая информация, которая заставит пересмотреть ближайшие планы и значительно их откорректировать. Возможно, вы даже можете решиться что-то в вашей жизни изменить очень радикально, начав новый отсчет времени.

Лев

Любовь творит чудеса, в том числе и финансовые. И сегодня ваш партнер или родственники могут вас удивить, подарив вам деньги или какой-то значительный презент. И вы при этом будете чувствовать себя ну просто самым счастливым человеком на земле.

Дева

У вас сегодня очень ответственный день, и вы должны четко распланировать все свои задачи, и распределить их между исполнителями. Все бразды управления - в ваших руках, поэтому будьте мудрыми и ответственными.

Весы

Отправляйтесь сегодня в дорогу, далекую или близкую, домой или куда глаза глядят, лишь бы не сидеть дома, а получить свежий запас впечатлений, эмоций, поднять настроение, а иногда даже уровень адреналина.

Скорпион

Происходит рост ваших доходов, а еще вы начинаете лучше понимать все эти процессы, от которых зависят ваши финансы. И начинаете использовать какие-то инструменты, которые помогают вам улучшать благосостояние.

Стрелец

Впереди – много работы, которую вы на себя навалили, это и физический, и не менее сложный интеллектуальный труд, от которого также наступает усталость. Попробуйте выделить приоритеты и не пытаться выполнить сегодня все задания.

Козерог

Ощущение радости и подъема будут царить весь день, вы находитесь у всех на виду, впереди, на лихом коне, собираете восхищенные взгляды, вас внимательно слушают, вами гордятся. И не только родители, но и все, кто вас знает.

Водолей

Будьте внимательны в общении с людьми, ведь велика вероятность ляпнуть непроизвольно что-то такое, что кому-то может и не понравиться, острым словом задеть чью-то больную тему. Поэтому больше молчите и слушайте, чем попусту болтайте.

Рыбы

Вас сегодня целый день сопровождает удача – везет как никогда. Это может быть выигрыш в конкурсе или лотерее, благоприятные обстоятельства, которые формируются именно под вас, неожиданно выгодные знакомства и прочее везения.

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