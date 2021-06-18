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Рыб ждет удача, а Стрельцов перемены: гороскоп на выходные

3.2т
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На выходных Овнам придется отстаивать свое мнение, Тельцам лучше провести время наедине с самим собой, а Близнецам нужно быть готовыми к неожиданным изменениям. Стрельцов ждут грандиозные перемены, а Рыбам будет во всем везти.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 19-20 июня.

Овен

Намечается достаточно горячий период, вы можете принять участие в каких-то соревнованиях или спорах, где нужно будет отстаивать свое мнение и показывать свои лучшие качества и навыки.

Телец

Захочется покоя и благости, посидеть дома или где-то побыть с собой наедине, можно посетить святые места. Словом, окунуться в тишину и собственное подсознание, рассуждать о смысле бытия и о своей роли в мироздании.

Близнецы

Что бы вы не планировали на эти выходные, внезапно может все измениться, и вы окажетесь там, где и не ожидали. Поэтому будьте готовы к любым неожиданным событиям и отзывайтесь на самые отчаянные предложения.

Рак

В целом эти дни пройдут спокойно и на позитиве, лучший вариант – где-то на природе, где вы, любуясь пейзажами, сможете отдохнуть телом и душой, набраться сил и новых идей, которые к вам будут приходить пачками.

Лев

Отдохнуть, кажется, вам так и не удастся. Все время кто-то нуждается в вашей помощи, если не советом, так в качестве грубой физической силы. Самое обидное то, что все эти усилия никоим образом не компенсируются, поэтому не рассчитывайте на деньги или взаимную помощь.

Дева

Если вы отправляетесь куда-то туда, где вам было хорошо, то это будет мощнейший отдых. Даже если вам покажется, что это шаг назад, в прошлое, то помните, что иногда все же нужно отступить и набраться сил.

Весы

Вы можете оказаться в довольно стесненных обстоятельствах, когда у вас связаны руки и вам кажется, что вы не можете ничего сделать. Единственный выход – приостановиться и посоветоваться с мудрым экспертом – собственным подсознанием.

Скорпион

Кажется, что вам сейчас хорошо и без всяких странствий – спокойно себя чувствуете даже сидя дома или просто прогуливаясь по знакомым местам. Главное, чтобы вас никто не беспокоил и вы себе могли позволить какие-то скромные удовольствия.

Стрелец

Вы можете и не подозревать, что на вас в эти дни надвигаются грандиозные изменения. Задали себе спокойный темп, чего-то ожидаете, но вдруг обстоятельства меняется, и у вас неизвестно откуда берутся силы для того, чтобы трансформировать свою жизнь.

Козерог

Выходные для вас - сплошной повод радоваться жизни, поскольку то, о чем вы ранее мечтали, вдруг начинает осуществляться. И это может быть настолько глобальное, что вы себе и не представляли, что с вами такое может произойти.

Водолей

Любовные дела будут в полном порядке – сердце бьется в унисон с вашими любимыми, вы смотрите в одном направлении и вместе создаете и нужное настроение, и надежное финансовую и материальную основу вашего совместного будущего.

Рыбы

Чувствуете себя везунчиком, ведь все складывается наилучшим образом – вы попадаете именно туда, куда давно стремились, еще и получаете дополнительные подтверждения о том, что и в будущем будет так, как вы и планировали.

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологический прогноз
Персона
Ольга Соломка
Место
Украина
Теги
Гороскопы Таро
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