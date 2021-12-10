Рыб ожидает романтика, а Козерогов – повышение: гороскоп на 10 декабря

Рыбы в пятницу могут рассчитывать на любовные истории, знакомства и свидания, а Козероги получат вероятность повышения. Львов ожидают деньги, а Овнов – празднование радостного события.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на картах таро на 10 декабря. Кто может влюбиться, а кому не следует планировать важные дела, читайте дальше.

Овен

Радостное событие уже на пороге, и вы сегодня будете не прочь отметить что-нибудь очень щемящее с друзьями или родственниками. В конце концов, просто собраться и поговорить будет для вас очень ценным и ресурсным событием.

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Телец

Сегодня вы завершаете давние дела, сдаете отчеты, анализируете сделанное и приходите к определенным выводам. К примеру, о том, что нужно интенсивнее работать, или изменить определенным образом тактику и стратегию, словом, сделать все наилучшим образом.

Близнецы

Перед вами будут рисовать великолепные перспективы, показывать чуть ли не на картинках прекрасные воздушные замки, и вам будут очень по душе подобные предложения. Вы точно знаете, что это все – вполне реально и вы хотите этого всего достичь.

Рак

Встречи сегодня будут удачными, даже внезапные и кратковременные могут значительно изменить ваши планы, да и вообще представления об этом мире. Есть также вероятность, что у вас возникнут чувства, возможно даже на длительное время.

Лев

Вам подбросят деньжат, так что сегодня вы можете себе позволить насладиться шопингом, и не важно, будете ли вы тратить средства на себя или на еще кого-то. Главное, что вы при этом будете чувствовать себя очень довольными жизнью.

Дева

Возможно небольшое разочарование в ваших друзьях или коллегах. Но они, к сожалению, не все умеют читать ваши мысли. Поэтому в дальнейшем, если рассчитываете на них, научитесь формулировать свои просьбы и обращайтесь за помощью.

Весы

Сегодня не рекомендуется никуда спешить, да и вообще не планируйте никаких важных дел или забот, просто будьте сосредоточены на выполнении ваших ежедневных заданий и ритуалов. Берегите силы, потому что они вам скоро пригодятся.

Скорпион

Начинайте уже отдыхать, ведь вы так обустроили свою работу, что вполне можете себе позволить не работать в пятницу, а посвятить время разным приятным занятиям, чтобы как можно скорее восстановиться.

Стрелец

Сегодня вам представится возможность продемонстрировать свой профессионализм, причем на весь мир, к примеру, давать интервью или выступать на важной конференции. Как бы вы ни старались, вам не удастся спрятаться от славы.

Козерог

Большая вероятность именно сегодня получить повышение, хотя оно может пока проявляться посредством информации, намеков, предложений. Но вы уже вовсю ощутите те прекрасные возможности, которые перед вами открываются.

Водолей

Время сейчас для вас достаточно напряженное, вот вы и продолжаете ковать железо, пока есть такая возможность. То есть интенсивно работаете в поте лица, но очень радуетесь тому, потому что действительно получаете удовольствие от самого процесса.

Рыбы

Неделя завершается очень приятно – можете рассчитывать на разные любовные истории, на знакомства и свидания. В конце концов, эта вся романтика станет для вас настоящей наградой после тяжелой недели.

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