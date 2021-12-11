Что принесет нам "Рождественская комета" Leonard и при чем тут зеркальная дата?

С 12 декабря 2021 года на небе станет видна невооруженным глазом комета Leonard. Её можно будет наблюдать до 3 января. Видна она станет потому, что подойдет к нашей планете на "близкое" по космическим меркам расстояние – 34 миллиона километров.

До 14 декабря комету можно будет увидеть перед восходом Солнца – между ковшом Большой Медведицы и звездой Арктур созвездия Волопаса. С 14 декабря и до Нового года комету можно будет наблюдать после заката. Это самая яркая комета в небе за последние несколько лет. Комета летела из дальнего космоса к Солнцу как минимум 35000 лет.

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Как ученые астрономы, так и эзотерики да и простые люди уже несколько недель обсуждают – что это за комета и что она может предвещать. Ведь сотнями лет кометы считались предвестниками событий на Земле. Комету уже успели окрестить "Рождественской".

Разные верования и духовные течения нашей планеты считали, что кометы – это своего рода "корабли", на которых из дальних миров прибывают на Землю для воплощения светлые души. Либо светлые души покидают Землю, возвращаясь в дальние миры. В первом случае комета предвещает позитивные события, потому что светлые души, воплотившись, принесут планете любовь и мудрость, и позитивные события. Во втором случае комета предвещает негативные события – ведь планета лишается помощи светлых душ.

По цвету кометных хвостов также определяли: наступит ли период, когда люди будут болеть, либо наступит период массового исцеления.

Большинство мнений специалистов относительно "Рождественской кометы" совпадают. Это благоприятная комета, на которой прибывают к нам "светлые души". Комета является предвестником массового укрепления здоровья. В комете видят знак, что человечество победит пандемию коронавируса еще в 2022 году.

3 января комета подойдет вплотную к Солнцу и взорвется, завершит свое существование. Взрывы и исчезновения комет вызывают резкие и неожиданные события на Земле. Вспомним хотя бы взрыв кометы ISON 29 ноября 2013 года, когда комета максимально сблизилась с Солнцем в 7 градусе Стрельца, в ночь взрыва кометы по всему миру произошло много памятных до сего дня людям событий.

Следует ожидать, что и 3 января, в момент разрушения кометы Leonard, при ее максимальном сближении с Солнцем (а на натальной карте события – в соединении Солнца и Кометы), на Земле начнется много неожиданных событий, которые сначала будут непонятны нам, и только через 2-3 месяца, в марте 2022 года, цепь событий станет понятной.

3 января 2022 года Солнце будет находиться в 13 градусе Козерога. 13° Козерога обычно связывают с загадками судьбы, странностями, мистикой. Это судьбоносный градус, через него словно бы проявляется "перст Божий".

Завершению негативных событий будет способствовать последняя "зеркальная" дата "двухтысячных" – 22.02.2022. Это – как бы последние ворота, начало выхода из хаоса "переходных периодов". Можно сравнить "зеркальные" даты 2000-х с воротами в замке. Например, аллегория. Дорога идет через горы – и на перевале проходит через замок. Нам открывают одни ворота замка, затем другие, затем третьи… и так далее. Наконец, мы преодолеваем все внутренние дворики замка. И вот, открываются последние ворота – и мы снова на новой дороге, которая ведет дальше в горы.

Разрушение кометы Leonard 3 января 2022 года вызовет множество неожиданных и странных событий на Земле, зеркальные ворота 22.02.2022 приведут цепи событий в понятное и позитивное русло.