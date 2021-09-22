Роственные душы: астрологи рассказали, какие знаки зодиака идеально подходят друг другу

Астрологи убеждены, что совместимость по знакам зодиака очень важна для гармоничных отношений. Это позволить избежать конфликтов в будущем.

Эксперты по звездам издания Сhedonna рассказали, какие представители зодиакального круга идеально подходят друг другу. Их отношения будут крепкими.

ОВЕН

Овен - предприимчивый человек, который всегда занят делами. Ему нужен партнер, который сможет не отставать от него. Его вторая половинка - человек, обладающий высокой самооценкой и любящий рисковать. Родственные души: Овен, Стрелец, Близнецы и Водолей.

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ТЕЛЕЦ

Телец - романтический и самовлюбленный знак. Его родственная душа должна заставлять его чувствовать себя самым особенным человеком в мире. Это может быть Рак, Козерог, Дева и Рыбы.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы отличаются сложным характером. Представителю знака нужно каждый день находить новую причину, чтобы оставаться верным своему партнеру. Возможные родственные души: Лев, Весы, Овен и Водолей.

РАК

Рак умный и очень чуткий, он нуждается в привязанности. Идеальной парой для него могут стать Скорпион, Телец, Рыбы и Дева.

ЛЕВ

Лев - очень сильный знак. Его привлекают загадочные люди. Потенциальные родственные души: Близнецы, Весы, Стрелец и Овен.

ДЕВА

Деве, чтобы чувствовать себя хорошо, нужен очень целеустремленный и амбициозный партнер. Представители знака не любят бездельников. Возможные родственные души: Скорпион, Козерог, Рак и Телец.

ВЕСЫ

Весы - знак, который нелегко удовлетворить. У него высокие стандарты любви. Возможные родственные души: Близнецы, Водолей, Стрелец и Лев.

СКОРПИОН

Скорпион вступает в отношения, основанные только на глубокой, сильной и безусловной любви. Возможные родственные души: Рыбы, Дева, Козерог и Рак.

СТРЕЛЕЦ

Стрелец очень независим и ненавидит всех, кто пытается помешать его свободе. Он не может быть с ревнивыми людьми. Возможные родственные души: Лев, Водолей, Овен и Весы.

КОЗЕРОГ

Козерог - конкретный, рациональный, аналитический знак. Козерог предпочитает, чтобы на его стороне были люди, на которых он может рассчитывать. Возможные родственные души: Рыбы, Телец, Дева и Скорпион.

ВОДОЛЕЙ

Это особый знак, он остается заинтересованным только в том случае, если партнер успевает выполнить его требования. Возможные родственные души: Весы, Овен, Близнецы и Стрелец.

РЫБЫ

Рожденные под знаком Рыб - спокойные, творческие и чуткие люди. Они ищут партнера, который уверен в себе и может оставаться на одной волне с ними. Возможные родственные души: Рак, Скорпион, Козерог и Телец.

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