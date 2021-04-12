Ретроградный Сатурн в 2021 году: дата, чем опасен и как уберечься

Сатурн в 2021 году будет ретроградным в течение 4,5 месяца – в период с 23 мая по 11 октября. Считается, что для многих такое положение планеты может обернуться различными трудностями и неприятностями.

Как уберечься от негативного воздействия ретроградного Сатурна, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Что такое ретроградность планет

Ретроградной может быть каждая планета. Ретроградность – это явление, при котором во время наблюдения с Земли создается оптическая иллюзия движения небесного тела в обратную сторону.

Астрологи полагают, что в таком положении позитивные качества планеты становятся, наоборот, отрицательными или реализовываются в жизни людей значительно медленнее.

Ретроградной может быть каждая планета Pixabay

Чем опасен ретроградный Сатурн

В астрологии Сатурн – покровитель трудолюбия, порядка, ответственности, преодоления препятствий. Он отвечает за дисциплину, послушание и прочный фундамент, управляя знаками Козерога и Водолея.

В период ретроградного Сатурна все эти его стороны ослаблены или вовсе сведены на нет. В частности, сложности могут возникнуть у юристов, преподавателей, политиков и философов.

Многие могут вернуться к ситуациям, из которых ранее не вынесли соответствующий урок. В то же время это благоприятный период для благотворительности и помощи окружающим.

В астрологии Сатурн – покровитель трудолюбия, порядка, ответственности, преодоления препятствий Pixabay

Что нужно делать в период ретроградного Сатурна

Завершать старые проекты.

Овладевать новые профессиональные навыки.

Переосмыслить жизненную ситуацию, проанализировать состояние дел.

Проявлять терпение, внимательность и осторожность, повышать дисциплинированность.

Помогать окружающим.

В период ретроградного Сатурна его позитивные стороны ослаблены или вовсе сведены на нет Pixabay

Что не стоит делать в период ретроградного Сатурна

Идти на риск.

Спорить, дискутировать.

Реализовывать новые проекты.

Покупать недвижимость.

Заключать сделки.

Переезжать.

Открывать предприятия.

Подписывать важные документы, долгосрочные контракты. Если отложить не получается, стоит внимательно проверить все нюансы.

Заключать браки.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда в 2021 году будет ретроградным Меркурий – покровитель торговли, финансов, образования, обмена информацией. Эта планета находится в ретроградном положении 3-4 раза в год.