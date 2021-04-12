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Ретроградный Сатурн в 2021 году: дата, чем опасен и как уберечься

3.2т
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Сатурн в 2021 году будет ретроградным в течение 4,5 месяца – в период с 23 мая по 11 октября. Считается, что для многих такое положение планеты может обернуться различными трудностями и неприятностями.

Как уберечься от негативного воздействия ретроградного Сатурна, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Что такое ретроградность планет

Ретроградной может быть каждая планета. Ретроградность – это явление, при котором во время наблюдения с Земли создается оптическая иллюзия движения небесного тела в обратную сторону.

Астрологи полагают, что в таком положении позитивные качества планеты становятся, наоборот, отрицательными или реализовываются в жизни людей значительно медленнее.

Ретроградной может быть каждая планета
Ретроградной может быть каждая планета. Источник: Pixabay

Чем опасен ретроградный Сатурн

В астрологии Сатурн – покровитель трудолюбия, порядка, ответственности, преодоления препятствий. Он отвечает за дисциплину, послушание и прочный фундамент, управляя знаками Козерога и Водолея.

В период ретроградного Сатурна все эти его стороны ослаблены или вовсе сведены на нет. В частности, сложности могут возникнуть у юристов, преподавателей, политиков и философов.

Многие могут вернуться к ситуациям, из которых ранее не вынесли соответствующий урок. В то же время это благоприятный период для благотворительности и помощи окружающим.

В астрологии Сатурн – покровитель трудолюбия, порядка, ответственности, преодоления препятствий
В астрологии Сатурн – покровитель трудолюбия, порядка, ответственности, преодоления препятствий. Источник: Pixabay

Что нужно делать в период ретроградного Сатурна

  • Завершать старые проекты.

  • Овладевать новые профессиональные навыки.

  • Переосмыслить жизненную ситуацию, проанализировать состояние дел.

  • Проявлять терпение, внимательность и осторожность, повышать дисциплинированность.

  • Помогать окружающим.

В период ретроградного Сатурна его позитивные стороны ослаблены или вовсе сведены на нет
В период ретроградного Сатурна его позитивные стороны ослаблены или вовсе сведены на нет. Источник: Pixabay

Что не стоит делать в период ретроградного Сатурна

  • Идти на риск.

  • Спорить, дискутировать.

  • Реализовывать новые проекты.

  • Покупать недвижимость.

  • Заключать сделки.

  • Переезжать.

  • Открывать предприятия.

  • Подписывать важные документы, долгосрочные контракты. Если отложить не получается, стоит внимательно проверить все нюансы.

  • Заключать браки.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда в 2021 году будет ретроградным Меркурий – покровитель торговли, финансов, образования, обмена информацией. Эта планета находится в ретроградном положении 3-4 раза в год.

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Автор
Анна Паскевич Анна Паскевич
Тема
Астрологический прогноз
Место
Украина
Теги
космос Гороскопы
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