Ретроградный Меркурий "сожжет" затмение и Сириус – астролог

Негативное влияние периода ретроградного Меркурия с 18 июня по 12 июля полностью трансформирует солнечное затмение 21 июня и звезда Сириус.
Об этом OBOZREVATEL рассказал астролог, нумеролог Игорь Мехеда. "Период начала ретроградности совпадает с периодом затмения. Затмение все затмевает, в том числе и ретроградность. Поэтому Меркурий на самом деле будет вести себя абсолютно непредсказуемо", – пояснил он.
"Он может работать и на позитив, и на негатив, и в таких ключах, которые не известны астрологам", – уточнил Игорь Мехеда.
Он также сообщил о том, что Меркурий начнет свое ретроградное движение 18 июня в соединении со "звездой богов и пророков" – Сириусом. В этом же соединении он будет находиться и в период затмения 21 июня.
"Божественность Сириуса полностью сжигает его ретроградность, поэтому на ретроградность Меркурия можно не обращать внимания", – подчеркнул астролог.
Ретроградный Меркурий "сожгут" затмение и Сириус – астролог
В то же время он напомнил о том, что обычные периоды ретроградности Меркурия считаются неблагоприятными для всего, что связано с движением – торговля, транспорт, интернет и так далее. В этом движении возможен сбой.
"Бизнесмены стараются проводить меньше сделок, чем обычно либо проводить обряды и ритуалы, которые компенсировали бы ретроградность Меркурия. Например, есть талисманы, которые преобразуют энергию ретроградного Меркурия в энергию директного", – рассказал Игорь Мехеда.
Как сообщал OBOZREVATEL, период "ретроградного Меркурия" опасен как для физического, так и для эмоционального состояния человека. Ранее Игорь Мехеда рассказал, что солнечное затмение 21 июня вызовет "энерготрясение".
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