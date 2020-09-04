Для начала серьезных процессов и новых проектов важно выбрать подходящее время, когда никакие астрологические показатели не смогут негативно повлиять на судьбу начатого дела. Поскольку в 2020-ом году почти нет астрологически благоприятных дней, которые были бы абсолютно свободны от негатива, нельзя упускать ни одного более-менее гармоничного периода.

Ведь именно 2020-ый год астрологически очень подходит для начала долгосрочных, основательных проектов. Это обусловлено сильным влиянием Козерога в течение всего года: то, что начинается под его воздействием, как правило, имеет долгую, прочную жизнь.

Так, например, начатый в этом году карантин тоже надолго, в чём мы уже смогли убедиться. Да и последствия у такого "козерожьего" карантина будут серьезными и длительными.

К счастью, не только плохое может продолжаться вечно. В силах каждого из нас начать в этом году что-то важное для себя, что мы хотели бы сохранить в нашей жизни надолго.

10 сентября Марс вступит в ретроградную фазу движения, которая закончится 14 ноября. Этот период не подходит для новых дел и начала ответственных процессов. Однако до ретроградности Марса в сентябре выпадет несколько вполне гармоничных дней.

Если у вас в планах есть важные проекты, их следует начать до 10 сентября, а лучше всего – с 6 по 8 число, когда ранее действовавшие негативные аспекты уже потеряют силу, а новые ещё не наберут обороты.

Следующий такой относительно благоприятный период для начала новых дел наступит лишь во второй половине ноября, когда Марс вернётся в директную фазу движения.

Не упустите эти моменты! Козерог, хотя и строгий, вместе с тем надёжный и основательный. Все процессы, которым вы желаете долгой, прочной жизни, постарайтесь начать именно в этом году. Несмотря ни на что!