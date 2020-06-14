Ретро Меркурий: возвращаемся к прошлому частично и ненадолго

Уже 1 июня Меркурий вошел в ретро петлю и начал замедлять скорость своего движения. А 18 июня развернётся в ретроградное движение, в котором будет находиться до 14 июля (эффект ретроградности возникает при наблюдении за движением планет с Земли), - сообщает в инстаграм астролог Георгий Личели.

Ретроградность - это всегда возвращение к прошлому. И в условиях сегодняшних реалий, скорее всего, указывает на возобновление экономической и социальной деятельности. Но это не восстановление в полной мере и не движение вперед. Процесс будет иметь временный, "урезанный" и ограниченный характер. В целом, весь этот год будет таким. Не успеем мы отойти от ретро периодов Венеры и Меркурия, как в августе начнется период ретро Марса.

Что касается Меркурия: если в период ретро Венеры подвергаются переоценке темы партнерства, деловых и личных отношений, а также сфера финансов, красоты и искусства, то Меркурий отвечает за контакты, общение, информацию, средства связи, торговлю, коммуникации, транспорт, перемещение и перевозки.

И хотя Меркурий развернется в ретроградное движение 18 июня, уже с 8 июня не советую подписывать важные договоры, начинать новые проекты, регистрировать фирму, покупать бытовые приборы, телефоны, компьютеры, также - велосипеды, мопеды, мотоциклы и автомобили. Купленные вещи могут оказаться бракованными либо прослужат недолго, или же со временем вы просто не будете ими пользоваться. Нежелательно устраиваться на новую работу. Можно возвращаться на старую, но и эта возможность зависит от персональной прогностики.

В период ретро Меркурия происходит переключение сознания из внешнего мира на внутренний. Поэтому в такое время часто люди рассеянны, погружены в себя и неохотно идут на контакт. В общении возникают недопонимания. В документах допускаются ошибки, теряются важные бумаги, встречи переносятся. Тяжело дается обучение, поэтому нельзя давить на школьников и студентов. Происходят поломки техники, расторжение договоров, увольнения и расставания. Временно могут прерваться связи и контакты. Но в то же время появятся люди из прошлого. Поэтому не удивляетесь, если в ближайший месяц вам напишет или вы случайно встретитесь с человеком, с которым долго не общались.

Второй год подряд периоды ретро Меркурия происходят в водных знаках, поэтому эмоционально тяжело переносятся. Меркурий в Раке субъективен, опирается на внутренние переживания. Его мышление и оценка ситуаций часто зависят от настроения и эмоций. Следовательно, в течение ближайших полутора месяцев нужно не поддаваться эмоциям, а стараться мыслить логически.

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