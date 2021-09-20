21 сентября 2021 года начнется Осеннее Равноденствие. Во всех духовных учениях мира оно связано с почитанием женского начала. Весь урожай собран и спрятан в хранилищах на зиму, наступил период изобилия овощей и фруктов.

Поэтому выполняются благодарственные обряды Матери-Земле – чтобы не только поблагодарить за обильный урожай, но и получать урожаи (в широком смысле слова) в будущих периодах. Самый простой из них – приготовление овощного супа.

В Индии в эти дни почитают Магашакти и Магапралайю, в славянском ведизме Макошь и Ладу, в христианстве Богородицу Деву Марию, в древнем Риме почитали Цереру и Деметру, у кельтов – Бригит, в Южной Америке Пачамаму... и т.д.

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Древнейшие святилища мира, открытые археологами и посвященные Великой Матери Рождающей одновременно являются и астрономическими обсерваториями, где весь цикл начинается и завершается точной ориентацией камней святилища на восход и закат Солнца (а также восходы важнейших звезд) в день Осеннего Равноденствия. Образ богини плодородия с пшеничными колосками в руке взят астрологами для обозначения созвездия Девы.

Таким же святилищем-обсерваторией является Святилище Монастырище (Кировоградская область, Устиновский район).

Обрядов в эти дни разные культуры нашей планеты выполняют великое множество – от простых до самых сложных.

Наиболее простой обряд – это Пуджа Великой Матери. Берут разные овощи и варят из них суп.

При этом суп готовится не для себя, а для Великой Матери Рождающей, явленной во всех богинях всех религий мира. Во время приготовления славят или благодарят все женские ипостаси Высших сил.

Считается, что при этом суп впитывает энергию Матери. А она очень нужна, ведь от материнской энергии происходит земное счастье, то есть здоровье, долголетие, гармония в семьях, урожай и денежный достаток.

После приготовления суп съедается участниками обряда.

В этом году Осеннее Равноденствие уникально, так как совпадает с полнолунием, что бывает крайне редко и, как считается, увеличивает силу праздника.

В полнолуние проводят особый обряд дарения любви богине Луны. Необходимо найти Луну в ночном небе и направить ей любовь из глубины сердца. Если это сделать искренне, человек обязательно ощутит ответный поток энергии.

Как только это произошло, необходимо начинать вращаться по часовой стрелке, как бы "наматывая" на себя этот лунный поток, словно нить на веретено. Сделать это нужно, как минимум, пять раз, максимум не ограничен, определяется интуитивно.

Приток космической энергии, вызванный Осенним Равноденствием, начинает действовать с восхода Солнца 21 сентября и держится до 25 сентября включительно.

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