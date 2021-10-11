Расходы на политиков увеличат, а общество начнет новый этап: астропрогноз для Украины на неделю

В обществе начнется активный этап – люди создадут новые проекты или партии. Для аграриев могут увеличить налоги, а на политиков – расходы.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для Украины на картах таро на 11-17 октября. Что ожидать украинцам на этой неделе, читайте дальше.

Общество. Начинается новый активный этап, будто с осенней прохладой у людей просыпается жажда жизни, и они начинают больше двигаться, работать, а еще – вместе собираться и что-то начинать: проекты, партии, бизнес, движение.

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Политика. Увеличиваются расходы на политиков и всю властную систему. Возможно, будут формировать или принимать бюджет и выяснится, что денег на все эти статьи нужно все больше и больше, но кто же сам себе откажет в дополнительном финансировании из общего кармана?

Экономика. Опять чувствуем какие-то дополнительные финансовые вливания в бюджет, которые будут очень кстати, а еще – долговременными, ведь это не какая-то разовая благотворительность, а системный подход. Возможно, речь пойдет об увеличении налогов, особенно для тех, кто стабильно и успешно работает, например, аграриев.

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