Раков ждут романтические приключения, а Тельцов – провокации: гороскоп на неделю 11-17 октября

Близнецов и Овнов на этой неделе ожидает много работы. Стрельцы могут бросить все на пол дороги, а Стрельцам стоит быть осторожными, так как их будут пытаться обмануть. Раков ждет любовь.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 11-17 октября. Кто достигнет поставленной цели, а кто будет воевать с ветряными мельницами, читайте дальше.

Овен

Вы настолько уставшие, что даже чувствуете себя истощенными, ваш график длительное время был слишком напряженным, вы не даете себе право на отдых, поэтому организм может даже бастовать.

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Телец

Осторожность сейчас не помешает, ведь неделя будет богатой на различные подлости и провокации, когда вас будут пытаться обмануть, а еще испытывать и провоцировать, проверять вашу честность и силу духа.

Близнецы

Возрастает нагрузка по всем фронтам, вам приходится больше работать, интенсивнее учиться, прилагать больше внимания своим родным и вообще больше времени отдавать другим, иногда даже жертвуя собственными интересами.

Рак

Романтические приключения держат вас в тонусе, и вы себя чувствуете очень счастливыми, потому что жизнь заиграла новыми яркими красками, приобрела дополнительные смыслы. И, к счастью, чувства у вас вполне взаимны. А чего еще человеку нужно для счастья ?!

Лев

Облака расступаются и вот перед вами уже появятся чистый горизонт и надежда на то, что впереди - невероятно перспективный период. Вы уже строите новые планы, чертите схемы и составляете смету.

Дева

Вы на этой неделе будто сражаетесь с ветряными мельницами - руками машете, сил много на это тратите, но какой-то особой победы или хотя бы удовольствия от процесса не получаете. Ну разве пар спускаете и сами не закипаете - и то уже хорошо.

Весы

Неделя, когда вы играючи достигаете поставленных целей. Вот просто берете жизнь в свои руки, ставите перед собой цели - и уверенно к ним идете, и создается впечатление, что вам в этом помогает весь мир.

Скорпион

Кажется, вы начинаете готовиться к каким-то глобальных изменениям, но это может пока проявляться в том, что вы чувствуете себя очень одинокими и осознаете, что должны пройти этот путь самостоятельно, и никто вам не поможет.

Стрелец

Возможно, придется, все бросить и уйти, потому что вас заставляют это сделать несмотря на ваши планы и желания. Конечно, немного грустно от того, что вы еще не все реализовали, но бывают такие случаи, когда приходится все бросать на полпути.

Козерог

Вы сами решаете вдруг принять участие в каких-то соревнованиях. Просто чувствуете в себе силы и желание показать все, на что способны. К счастью, речь не идет о какой-то серьезной зарубе, просто можете с коллегами играть в какую-то командную игру.

Водолей

Что бы там ни происходило вокруг, вы на этой неделе будете чувствовать себя счастливыми и вполне довольными жизнью, у вас есть ради чего жить - любовь добавляет вам сил и вдохновения.

Рыбы

Ваша работа будет забирать все ваше внимание и все время так, что семья уже начинает забывать, как вы выглядите. Впрочем, компенсацию вы получаете достойную, и чувствуете большое удовольствие, ведь понимаете, насколько вы важны и нужны.

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