Раков ждут проблемы с деньгами, а Скорпионов – любовные приключения: гороскоп на неделю

С 22 до 28 марта Близнецам придется преодолевать трудности, Скорпионов ждут любовные приключения, а Козерогам посоветовали не вестись на искушения.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков на неделю.

Овен

Неделя предназначена для борьбы, и не только, когда вы боретесь до обеда – с голодом, а после обеда – со сном. Это будет борьба за ваши права, за возможность выражать свое мнение и поступать так, как хочется.

Телец

Хоть и говорят, что безвыходных ситуаций не бывает, но вы на этой неделе как раз и можете оказаться в такой ситуации, выход из которой вам покажется невозможным, или вас не устроит ни один из вариантов.

Близнецы

Вам удается преодолеть какие-то трудности и одержать победу, которая, впрочем, будет совсем нелегкой и связанной с большим нагрузкам на ваш организм. Возможно, это будет выздоровление после болезни или долгожданное осуществления цели.

Рак

Кажется, что время тянется бесконечно, да и работы особенно срочной не будет, поэтому можно посвятить время размышлениям, мечтам, медитации и всяким другим вещам, которые просто заполняют ваше время.

Лев

Чувствуется определенная усталость, потому что вы достаточно длительное время находились в напряжении и не обращали внимания на сигналы тела о том, что пора бы уже и отдохнуть. Поэтому на этой неделе можете переживать и скуку, и упадок сил.

Дева

Смело идете в бой во всеоружии – и энергии у вас много накопилось, и знания нужные уже есть, и острый ум трудится изо всех сил, и за словом в карман не лезете, а высказываете все, что имеете в виду.

Весы

Происходит ваш рост и как профессионала, и как личности. Где-то внутри поселилась мысль о том, что неплохо было бы какой-то бизнес-проект создать, вот вы и будете двигаться в этом направлении.

Скорпион

Любовные приключения продолжаются – сердце исправно работает, гоняет кровь и создает для вас прекрасные мгновения рядом с любимым человеком. И на этой неделе вы будете решать, поднимать ваши отношения на другой уровень, или вас и так все устраивает.

Стрелец

На этой неделе будьте готовы к тому, что фортуна таки склоняется в вашу сторону и все складывается так, как вы давно хотели. Это может касаться как финансовых дел, так и вашей профессиональной и карьерной реализации.

Козерог

Искушения и зависимости, с которыми вы сталкиваетесь на этой неделе, будут проверять вас на прочность, но и будут подталкивать к саморазрушению. Поэтому не очень ведитесь на все эти провокации, лучше обходите их подальше.

Водолей

Ваши профессиональные победы сейчас на высоте – вы способны на большие трудовые подвиги, да так, чтобы все видели и восхищались вашими знаниями и умениями. Так что и работу хорошо выполняете, и славу имеете, и деньжат вам подсыпают.

Рыбы

Вероятны серьезные проблемы с деньгами, их может оказаться катастрофически мало, или совсем не быть, и вам приходится прилагать немалые усилия на их поиск и правильное распределение, потому потребности растут, а вот финансирование, к сожалению, остается на том же уровне.

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