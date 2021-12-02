Раки влюбятся, а Овны выиграют в лотерею: гороскоп на 2 декабря

Раки могут внезапно влюбиться, а Овнам представится какой-нибудь счастливый случай, например, выигрыш в лотерею или победа в конкурсе. Весам следует прислушаться к внутреннему голосу, как поступить, а Козероги могут решиться на важные шаги в своей карьере.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 2 декабря. Кого ожидает праздничное настроение, а кого – активная работа, читайте дальше.

Овен

Вам представится какой-то счастливый случай, к примеру, вы сможете выиграть в лотерее или победить в конкурсе, в конце концов, успеть туда, куда вам было нужно, к примеру, в последний вагон последней электрички

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Телец

Ожидание сегодня будет длительным, а местами – невыносимым, и хотя вам все нужно будет сделать быстро и на вчера, к сожалению, не все зависит от вас, так что вы будете вынуждены терпеть эти паузы и чем-то себя занять.

Близнецы

День будет распределен очень четко, все происходит по графику, ведь вы подошли к делу ответственно, и составили себе достаточно подробный и насыщенный событиями план на сегодняшний день.

Рак

В начале зимы вы можете внезапно влюбиться и на этот день назначить свидание или ваши любимые будут проявлять к вам повышенный интерес и сделают этот день просто незабываемым.

Лев

Сейчас у вас в повестке дня какие-нибудь групповые занятия. Вы участвуете в совместных конференциях, обучении, совещаниях, а может и праздниках, или любом другом мероприятии, где присутствуют люди.

Дева

Придется поработать локтями несколько активнее, чем обычно, потому что ваши конкуренты постараются вас опередить, и это могут быть не совсем честные способы. Впрочем, вы не опускаетесь до низости и побеждаете честно.

Весы

Ваш внутренний голос сегодня не просто будет шептать на ухо, он будет орать во все горло, подсказывая вам как следует поступить. Да и внешние знаки, которые будут давать вам подсказки, вы тоже заметите.

Скорпион

Любые образовательные мероприятия сегодня пойдут на пользу, даже сама мысль о том, что вы научитесь чему-то новому, поднимет вам настроение. Вы с удовольствием будете обретать новые знания, осваивать новые умения.

Стрелец

Если вы до сих пор себя сдерживали, то сейчас пришло время для того, чтобы уже не скрывать своих чувств и эмоций, какими бы они ни были. Даже когда вы ощущаете злобу или разочарование, об этом нужно говорить.

Козерог

Можете решиться на важные шаги, когда вы решаете как с сегодняшнего дня будет продвигаться ваша карьера. Самое время принять важное решение, но пока не стоит о нем объявлять всем.

Водолей

В целом день должен быть спокойным, напряжение постепенно спадает и вам уже можно будет оправиться, провести больше времени в раздумьях, подытожить достижения и потери, сделать выводы и построить планы.

Рыбы

Праздничное настроение вам гарантировано, особенно если вы собираетесь встретиться со своими давними друзьями или родственниками, которых не видели сто лет, и с которыми вам есть о чем поговорить.

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