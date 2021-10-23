Раки получат деньги, а Тельцы будут наводить порядок в доме: гороскоп на выходные

Овны, Львы и Весы будут отдыхать, а Стрельцы и Скорпионы займутся рабочими вопросами. Рыбы спланируют новое будущее с любимым человеком, а Раки могут получить деньги. Тельцы будут наводить порядок.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 23-24 октября. Подробнее читайте дальше.

Овен

Выходные обещают быть медленными и какими-то задумчивыми, вы очень долго выбираете себе занятие, планы могут меняться, а то и вовсе все отменяете, ибо не хочется тратить время на то, что вам уже не нравится.

Телец

Сейчас вы решительные и динамичные, можете посвятить время наведению порядка в доме, причем, очень кардинальному, все может начаться с выбрасывание старых вещей, а завершится сносом стен и перестройкой дома.

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Близнецы

Ожидается активная умственная деятельность, когда вам нужно будет задействовать все ресурсы вашего мозга. Возможно, это будет связано с обучением или работой, где нужно будет очень много думать и анализировать, создавать новые смыслы и концепции.

Рак

Получите очень хороший денежный результат, причем, средства к вам приходят очень легко, в виде выигрышей, премий, наград, выгодных акций и предложений. Поэтому купите на всякий случай лотерейный билет.

Лев

Лучший вариант - провести эти выходные с родными, детьми, родителями и другими родственниками, вспомнить прошлое, заглянуть в будущее, помечтать или запланировать какие-то совместные действия. Вам сейчас так нужна эта поддержка ваших близких, да и им это не помешает.

Дева

Будьте в эти дни максимально активны, находитесь в движении, на воздухе, соберите вокруг себя друзей и семью и устройте веселье - пикник, соревнования, игры или просто застолье, где все могли бы себя проявить и весело провести время.

Весы

Проведете классические ленивые выходные, когда вам захочется побыть в основном в горизонтальном положении, минимально двигаясь, и почти никуда не выходя. Просто время от времени вам нужно отлежаться.

Скорпион

Эти выходные можно будет только так назвать, потому что на самом деле вам нужно будет многое сделать, в том числе, что-то доработать, взять работу на дом, поэтому полноценного отдыха не получится - слишком уж сложные задачи перед вами будут стоять.

Стрелец

Вы сейчас очень активны и деятельны, все делаете с воодушевлением и энтузиазмом, и даже несмотря на то, что приходится заниматься рабочими вопросами, у вас все получается легко и непринужденно, и вы достигаете хороших результатов.

Козерог

В вашей семейной системе нужно будет отстаивать свои права. Конечно, стоит учитывать интересы всех членов семьи, но в эти выходные может оказаться, что ваше мнение не спросили и вы с этим категорически не согласны.

Водолей

Если вы собрались в дорогу, то не помешает как следует подготовиться, попробовать предсказать все те нюансы и неожиданности, которые могут случиться. Конечно, все предусмотреть невозможно, просто стоит отнестись к подготовке более тщательно.

Рыбы

Любовная история, разворачивающаяся в вашей жизни, получит свое продолжение. И вы уже можете планировать новое будущее с учетом того, что вы уже не одни, и нужно учитывать интересы другого человека.

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