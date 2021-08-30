Раки поймают удачу, а Водолеи откроют новую страницу в жизни: гороскоп на неделю

На неделе с 30 августа Овнам могут предложить долгожданное повышение, у Тельцов наступит активный период в жизни, а Раки буквально поймают удачу за хвост. Дни Дев наполнятся любовью, а у Стрельцов возникнут трудности в отношениях.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 30 августа-5 сентября. Кому будут портить настроение разборки и ссоры, а кто вместе с осенью откроет новую страницу в жизни, читайте дальше.

Овен

Вы достигаете хороших результатов в своей деятельности и вам могут предложить повышение, о котором вы давно мечтали. Это отличное предложение важно не пропустить, потому что он открывает для вас удивительные возможности и еще более широкие перспективы.

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Телец

Наступает активный период, когда вы хорошо отдохнули, набрались сил и изо всех сил набросились на работу, по которой уже соскучились. Здесь же рождаются новые идеи, концепции, и вы эту неделю проводите на очень высокой ноте и в хорошем физическом и эмоциональном состоянии.

Близнецы

Не остается ничего другого, как просто трудиться и зарабатывать деньги. Да, эта неделя будет наполнена работой, которой будет иногда слишком много, но вам действительно сейчас нужны средства и у вас будет хорошая возможность значительно пополнить свой бюджет.

Рак

Вам повезет поймать удачу за хвост и вы окажетесь в очень спокойном и уютном месте, и сможете отдохнуть и вообще хорошо провести время, может даже получить какие-то профилактические или косметологические процедуры.

Лев

Что-то разрушается в вашей жизни, меняется ваша привычная картина мира, погибает то, что уже давно отжило свое и должно быть разрушено. Конечно, вам будет жаль времени и труда, ведь столько сил потратили на создание всего этого, как оказалось, ненужного.

Дева

Жизнь наполняется любовью, вы тесно общаетесь с милыми вашему сердцу людьми, давними партнерами или новыми знакомыми, ходите на свидания, выслушиваете признания, получаете предложения, словом, устраиваете свою личную жизнь.

Весы

Впереди не слишком ясные перспективы, и вам очень сложно начинать что-то делать, возникает даже некоторая боязнь, что делаете что-то не то, и поддержки у вас не будет. Поэтому приходится что-то делать на свой страх и риск, собирать всю свою решительность и быть даже безрассудными.

Скорпион

Нужно будет замереть на некоторое время, хотя бы на эту неделю, чтобы немного собрать свои силы вместе, и понять, наконец, где вы сейчас и куда будете двигаться дальше. Словом, поставьте жизнь на паузу и не двигайтесь, пока не осознаете, куда вам действительно нужно идти.

Стрелец

Могут возникнуть вопросы в отношениях. То ли вас обманывают, то ли вы будете не совсем честными с партнерами, и правда может выйти наружу. Не совсем приятная ситуация может разрастись до ссор и разрывов отношений, если вы не найдете нужных слов и аргументов.

Козерог

Острые споры и разборки могут значительно испортить настроение. Вас задевают и ранят чужие слова и вы пытаетесь как-то противостоять этой агрессии, прибегая к таким же методам. В конце концов, победителей в этих спорах не будет - вы просто обмениваетесь досадными обвинениями.

Водолей

Вместе с осенью начинается новый этап в жизни, где вам нужно будет собраться, стать более активными и ответственными. Но пока вам это сложно сделать, возможно потому, что вы не совсем понимаете важность этого начинания.

Рыбы

Чудесная неделя, возможно одна из лучших за последнее время, ведь у вас будет повод отметить в кругу друзей и родных какое-то свое достижение, к примеру, получение какой должности, награды, новой более интересной и денежной работы. Словом, поднимитесь на более высокий уровень.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в августе 2021 года большое счастье и удачу могут заполучить три знака зодиака. Их давние мечты сбудутся, а проблемы уйдут.