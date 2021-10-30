Раки могут выиграть в лотерею, а Дев ждут испытания: гороскоп на 30-31 октября

У Скорпионов начинается период празднований Дней рождений, так что выходные для них будут щедрыми на подарки. Близнецы займутся уборкой или ремонтом дома, а Овны столкнутся с равноценным выбором. Раки могут выиграть в галерею, а Дев ждут испытания.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломко эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 30-31 октября. Кто будет отдыхать, а кто заработает денег, читайте дальше.

Овен

Перед вами будет стоять отличный выбор - отправиться ли в гости к родственникам или знакомым, или провести эти дни с семьей или любимыми. Впрочем, вы можете успешно объединить все предложения и провести дни и с родными, и с любимыми, и знакомыми.

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Телец

Вы сейчас не склонны лишний раз проявлять активность, хочется больше отдыхать, погрузиться в мечты и фантазии. Вы сами себе создадите условия, чтобы как можно внимательнее прислушаться ко внутреннему голосу.

Близнецы

Вы с невероятным наслаждением будете убирать дом, расчищать завалы, выбрасывать лишнее, делать ремонты и всячески налаживать быт. А в завершение всех этих очистительных процессов еще и праздник устроите.

Рак

Если вы вдруг решите приобрести лотерейные билеты или захотите принять участие в каком-нибудь конкурсе, то есть все шансы победить. Потому что вам на эти выходные повезет в деньгах, так что можете и какие-то финансы найти, сэкономить или под акцию выгодную попасть.

Лев

Вы находитесь в раздумьях и каком-то ожидании, будь то удобного случая, у моря погоды, каких-то выгодных предложений, или результатов того, что вы раньше начали. А пока сидите сложа руки и ничего не делаете.

Дева

Неотложные дела зовут вас в дорогу, и вы забросите все планы и отправитесь навстречу новым возможностям и приключениям. Впереди достаточно неспокойный период, когда вам нужно будет справиться с непростыми задачами и испытаниями.

Весы

Вы сейчас можете потренироваться и выступить в роли Святого Николая, подарив другим немного радости и подарков, проявив благотворительность. Причем, добро можете творить как в отношении своих родных, так и в отношении совершенно незнакомых людей.

Скорпион

Выходные будут очень щедрыми, вы массово получаете какие-то деньги, подарки, разные приятные слова и действия. Ничего удивительного, потому что начинается уже период, когда Скорпионы начинают праздновать свои дни рождения.

Стрелец

Дорога в эти выходные обещает быть напряженной. Вы столкнетесь с тем, что придется отстаивать свои права, перед законом или перед какими-то не слишком осведомленными или излишне наглыми персонажами.

Козерог

Если вы задумали заработать за эти выходные определенную сумму денег, то вам все удастся. Возможно, вы начинаете новый бизнес, собственное дело или просто устроили себе небольшую шабашку, которая обещает небольшую подработку.

Водолей

Сейчас вы максимально сосредоточены на себе, на внутренних процессах, возможно, на том, чтобы выздороветь, набраться сил или решить какие-то важные дела, требующие уединения и концентрации.

Рыбы

У вас будет возможность что-то хорошо отпраздновать, возможно, это будет какой-то ваш личный праздник, семейный, или вас пригласят на дружескую вечеринку. В общем, это будет период, когда осуществляются ваши планы, и делитесь своей радостью с другими.

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