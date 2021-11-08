Ракам повезет, а Весы отправятся в путешествие: гороскоп на 8 ноября

Раки в понедельник могут одержать победу, получить признание и деньги, а Весы отправятся в интересное путешествие. Скорпионам не стоит спешить быстро принимать решения и что-то делать, а у Львов в жизни произойдут кардинальные изменения.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 8 ноября. Кто будет радоваться жизни или отдыхать, читайте дальше.

Овен

В работе начинается новый этап, который вы давно уже планировали и обдумывали. И вот наконец вы уже можете всем заявить о старте. И это для многих может стать большой неожиданностью, поскольку раскрывает ваши новые и неожиданные таланты.

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Телец

Можете перенести отдых именно на этот день, потому что после ваших напряженных выходных все равно нужно расслабиться, к примеру, отправиться к родственникам, на прогулку, заняться творчеством или профилактическими процедурами.

Близнецы

Происходит ускорение всех процессов, и самое главное, что вы можете себе это позволить, поскольку чувствуете себя сейчас очень энергичными и мотивированными. Так что бегаете, как заведенные, еще и других знаете, чем мотивировать.

Рак

Сегодня вам везет – вы одерживаете победу, получаете признание, деньги, и вообще все то, о чем некоторые только мечтают, а вам все это самое идет прямо в руки. Теперь будете отмечать свои достижения и вдохновлять других личным примером.

Лев

Происходят кардинальные изменения в вашей жизни, и с сегодняшнего дня начинается новый этап. Но, в отличие от многих, вы изменения встречаете радостно и даже с воодушевлением, осознавая, что перед вами сейчас открываются новые возможности.

Дева

Почему бы сегодня не радоваться жизни, особенно когда рядом с вами – замечательные друзья, коллеги и близкие люди, с которыми вы прошли немало испытаний и которые остались с вами, образовав надежный круг поддержки.

Весы

Возрастают шансы отправиться сегодня в интересное путешествие, что увеличивает ваши шансы начать новую жизнь. Возможно, начнется она не сейчас, а спустя некоторое время, а эта дорога откроет вам глаза на новые возможности.

Скорпион

Не спешите сегодня что-либо делать, ведь нужно будет собрать цифры, факты, мнения, провести глубокий анализ полученной информации, сопоставить все аргументы, и только потом решаться на любые действия.

Стрелец

Будет повод глубоко погрузиться в собственные мысли, углубиться в подсознание для того, чтобы найти то единственное правильное решение, которое будет актуально и уместно именно для вас, и именно сейчас. И подтолкнет вас к действиям.

Козерог

Сегодня семья вам помогает финансово или материально, и это будет не разовая помощь, а может превратиться в системную прибыль от бизнес-идеи. К примеру, кто-то из семьи может начать свое дело, где вы также играете важную роль.

Водолей

Вас сегодня будет разрывать пополам - одной части хочется быть белой и пушистой, нежной и романтичной, выступать за все хорошее и наслаждаться тишиной, а вторая стремится к провокациям и ярким впечатлениям, иногда даже не совсем праведным удовольствиям.

Рыбы

Сейчас вам очень нужно чувствовать себя защищенными, так и хочется прислонить к кому-то голову, чтобы погладили, выслушали и защитили от превратностей судьбы хотя бы на тот период, пока вы не наберетесь сил и уверенности.

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