Пятница, 13 ноября: астролог сказал, что нужно сделать

В пятницу, 13 ноября, следует практиковать позитивное мышление и строить планы будущих позитивных перемен.

Об этом OBOZREVATEL рассказал астролог, нумеролог Игорь Мехеда. "В этот день небо открывает свои тайны на земле", – сказал он.

"Пятницы, 13, зависят от того, как человек к ним относится. Суеверие родилось в Европе из-за истории с тамплиерами. Как известно, руководство этого ордена было казнено именно в пятницу, 13-го. Но в древних религиях число 13 – это число Неба", – пояснил астролог.

Игорь Мехеда добавил, что у индейцев Мексики 13-ступенчатая пирамида символизировала бога Солнца, в буддизме к Нирване ведут 13 ступеней. "Даже на нашей Софии Киевской когда-то было 13 куполов, символизирующих 12 апостолов и Христа, скрытый смысл которых – 12 зодиакальных созвездий и Солнце".

Астролог добавил, что пятница – день Венеры. "Получается очень интересно. Пятница – это Венера, то есть сила земли, а число 13 – это число неба. Это значит, что небо открывает какие-то тайны на земле".

Кроме того, 13 считается числом перемен и символизирует начало чего-то нового, продолжил астролог. "Поэтому, когда присутствует число 13, можно задумывать, чтобы в твоей жизни что-то поменялось – и оно начнет меняться. Кто хочет, чтобы ситуация сдвинулась с мертвой точки, чтобы она изменилась к лучшему, чтобы застой сменился движением, об этом тоже надо мыслить 13 числа", – порекомендовал он.

"Если настраивать себя на то, что это число нехорошее, зловещее, то день будет именно таким. А если верить в то, что число 13 принесет удачу, то оно так и сработает", – подчеркнул Игорь Мехеда.

Как писал OBOZREVATEL, ранее астрологи озвучили ритуалы, которые можно провести в пятницу, 13-го.