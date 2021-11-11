Пяти знакам зодиака трудно забыть бывших и найти новую любовь: астрологи рассказали, в чем причина

Есть люди, которые не могут отпустить прошлое. Это происходит из-за эмоциональных связей.

Астрологи издания Аcusticafm назвали пять знаков зодиака, которые не могут забыть бывших и с легкостью вступить в новые отношения. Узнайте, кто есть в списке.

Рак

Представители знака склонны постоянно думать о том, что произошло ранее в их жизни, переосмысливать ситуации. Это негативно влияет на их настроение, они впадают в депрессию и разочаровываются во всем. Такое отношение к прошлому становится препятствием к поиску новой любви.

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Скорпион

Скорпион может поддерживать множество скрытых связей с прошлым. Будучи очень страстным, он склонен романтизировать свои отношения и не всегда сосредотачивается на реальности.

Весы

Весы обычно неплохо поддерживают отношения с людьми из прошлого. Вряд ли они будут возлагать большие надежды на то, что любовь удаться вернуть, но следить за жизнью бывших не забудут.

Рыбы

Им может потребоваться время, чтобы разорвать все связи. Представителям знака трудно найти своего человека, поскольку они отличаются особой чуткостью и ранимостью.

Дева

Девы не любят упускать ничего важного в их жизни, даже когда дело касается любви. Некоторые могут также поддерживать связи с бывшим партнером, желая чувствовать, что они все еще имеют какое-то значение. Это становится преградой для новых отношений.

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