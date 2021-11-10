Пяти знакам зодиака сложно сохранять верность в отношениях: могут пойти на измену

Верность является одним из главных факторов счастливых и прочных отношений. Однако далеко не все способны хранить ее в любви.

Эксперты по звездам издания Еltarotylavidencia назвали пять знаков зодиака, которые могут пойти на измену. Узнайте, кто есть в списке.

Овен

Уроженцы этого знака могут предать любимого человека по той причине, что им просто надоедает рутина. Чтобы у них не было таких мыслей, партнеру необходимо постоянно дарить им новые эмоции.

Близнецы

Близнецам "неудобно" ограничивать себя, отдавая свое сердце лишь одному человеку. Представители знака могут быть двуличны и, предавая, не думать о чувствах своего партнера.

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Лев

Представители этого знака любят быть в центре внимания, поэтому им очень важно получать заботу от партнера. Однако при малейшем ощущении пренебрежения Львы будут искать кого-то, с кем они почувствуют себя важными.

Стрелец

Слабым местом Стрельцов является высокое либидо, которое в большинстве случаев решает все за них. Кроме того, представители знака быстро устают от рутины - они ищут новых приключений и романтики.

Водолей

Проблема неверности заключается в том, что Водолеи не считают это недостатком. Они утверждают, что каждый имеет право делать все, что заблагорассудится.

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