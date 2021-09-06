Пяти знакам зодиака не везет в любви: астрологи назвали причины неудач

Некоторым людям постоянно не везет в любви, и им сложно найти своего человека. Они имеют проблемы в этом плане и только мечтают, чтобы построить любовные отношения и обрести счастье.

Астрологи издания Health is Choice отметили пять знаков зодиака, которым сложно найти свою вторую половинку. Узнайте причины неудач.

Дева

Представители этого знака прекрасные, верные и "домашние" спутники, но им часто не везет в любви и отношениях. Они очень склонны влюбляться раз и навсегда. Но, когда отношения заканчиваются, Девы всю жизнь не могут забыть обиду. Девы вступают в новые отношения, но часто чувствуют, что это уже не то.

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Весы

Весы, с одной стороны, не очень разборчивы в отношениях, а с другой - им нравится романтика. Рожденным под этим знаком важно быть в отношениях или любить кого-то. Они мгновенно влюбляются по уши и считают, что это любовь их жизни. В результате Весы страдают от безответных чувств или настолько боятся потерять партнера, что подстраиваются под него буквально во всем.

Скорпион

Уроженцы этого знака не самые везучие в любви. А все потому, что Скорпионы очень сильные личности. И часто, находясь в отношениях с тем, кто уступает им по душевной силе, они заходят слишком далеко и могут унижать своего партнера. А потом разочарованы тем, что не смогли встретить достойного человека.

Козерог

Трудолюбивые Козероги предпочитают оставить все виды отношений на потом. Им важнее в жизни достигнуть всех карьерных целей. Они не страдают от длительного одиночества или частых разрывов отношений. Но в любви им действительно не везет, потому что в приоритете стоит работа.

Близнецы

Основная проблема для Близнецов в том, что им чрезвычайно сложно принять решение. Они не могут до конца быть уверенными в своем выборе партнера. Им тяжело понять, чего они хотят в отношениях. Не каждый сможет справиться с их нерешительностью.

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